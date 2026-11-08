Beirut y Jounieh: restricciones del 8 de noviembre

En Beirut, el curso de la LET En Qasqas, la ceremonia conmemorativa británica llevó a desviaciones alrededor del cementerio del Commonwealth, sin anunciarse el tiempo de cierre. Las reparaciones también cortaron la calle Al-Sibai en Basta al-Fawqa. En Jounieh, el trabajo de fibra óptica bajo el puente Fouad Chehab está planeado sin cerrar la autopista. Los horarios son los de Beirut.

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El tráfico en Beirut el domingo 8 de noviembre se cambia en varios sectores. Un sitio de construcción también se refiere a Jounieh. Las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI) anunciaron el cierre del curso de la carrera LETFS RUN hasta el mediodía, las desviaciones en Qasqas y el corte de una calle en Basta al-Fawqa. Todos los programas que figuran a continuación son de Beirut.

Tráfico en Beirut Domingo: la ruta cerró hasta el mediodía

El LET de 10 kilómetros de largo El cierre anunciado se refiere a las calles tomadas por los jinetes, de las 18.00 a las 12.00 horas, no a todo el centro de la ciudad.

La ruta comienza frente a la estatua de los Mártires y recorre la calle Weygand hasta la encrucijada Saifi. Continúa por la calle Georges Haddad, luego por las calles de Pasteur y Armenia hasta la encrucijada de Dakhoulieh, antes de llegar a la Avenida Pierre Gemayel. El giro está previsto antes de la rotonda del Adlieh, cerca del edificio del IVA, con un regreso por la misma ruta a la plaza de los Mártires.

En Qasqas, desviaciones alrededor del cementerio

Una ceremonia de recuerdo organizada por la embajada británica en el cementerio de la Commonwealth en Qasqas es otro mecanismo. El aparcamiento está prohibido alrededor del sitio desde el sábado 7 de noviembre a las 10 p.m., según el comunicado de prensa del ISP.

La prohibición anunciada de tráfico comienza el domingo a las 4:30 a.m. y durará hasta el final de la ceremonia. Los vehículos se desvían a las calles secundarias cercanas. El comunicado no da tiempo preciso para levantar estas restricciones.

Jounieh: trabajo sin cierre de autopistas

En Jounieh, Farhat Group continúa trabajando en la instalación de cables de fibra óptica para Ogero en la carretera este bajo el puente Fouad Chehab. El comienzo fue anunciado a las 6 de la mañana de este domingo, para un pronóstico de aproximadamente cuatro horas.

The ISPs specify that this work is planned without interrupt of road traffic. Este calendario de pronósticos no constituye confirmación del final del proyecto.

Basta al-Fawqa: Al-Sibai Street Cut

Los ISP también reportan una subsidencia de la carretera sobre unos ocho metros, la calle Al-Sibai, frente a las tiendas al-Zaatari en Basta al-Fawqa. Se anuncian reparaciones durante unos tres días, sin fecha específica para reabrir en este comunicado de prensa.

La calle está apagada. Los vehículos que llegan de Burj Abi Haidar a al-Sibai se desvían a la arteria principal de Abi Haidar. Los que vienen de la calle Omar al-Fakhouri se dirigen hacia la calle Mohieddine Ibn Arabi. Los motoristas son invitados a seguir las instrucciones de los agentes presentes en el lugar.

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