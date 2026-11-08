Gaza: Rafael Pitti ante la Cámara Disciplinaria · Voces Globales

Raphaël Pitti apareció en Nancy después de una queja sobre sus comentarios sobre Gaza. El caso sigue siendo objeto de debate. El caso se enfrenta al testimonio humanitario y a obligaciones éticas, mientras que las conclusiones de una comisión de las Naciones Unidas deben distinguirse de las actuaciones pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

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On 6 November, the humanitarian doctor Raphaël Pitti appeared in Nancy before the Trial Disciplinary Chamber of the Order of Great East Physicians. The Association des médecins israélites de France (AMIF) disputes in particular its statement that the situation in Gaza is genocide. El caso fue deliberado.

Gaza: Raphael Pitti defiende su testimonio

La denuncia se refiere a sus intervenciones televisivas de mayo de 2025. Según el informe de la prensa regional, AMIF denuncia información que considera difamatoria e incompatible con su función. Su abogado, Frédéric Hutman, cree que sus formulaciones perjudican a los judíos de Francia. También le culpa por un vocabulario diferente al utilizado para otros conflictos.

Pitti se opuso a estas acusaciones su experiencia en los hospitales de Gaza: escasez de medicamentos, oxígeno y equipo, amputaciones y pacientes imposibles de salvar. En la audiencia, defendió la necesidad de testificar. No se anunció ninguna sanción. La decisión se espera dentro de un mes aproximadamente.

Esta posición está en línea con una línea que ya había declarado públicamente. En una entrevista reanudada el 19 de junio de 2025 por HuSoMe, la ONG que fundó, el médico presentó atención y testimonio como dos obligaciones complementarias. Afirmó que no apoyaba a Hamas ni a ninguna fuerza armada. Anestesista-reactor especializado en medicina de guerra, enlazó sus intervenciones públicas al colapso de las posibilidades de tratamiento, incluso para pacientes crónicos.

Procedimiento profesional, no juicio sobre Gaza

El tribunal de ordinal examina posibles infracciones de las obligaciones profesionales del médico. No sustituye al juez penal ni a los tribunales internacionales. Por lo tanto, su remisión no significa que se haya reconocido una falta. Tampoco permite que el uso de la palabra genocidio sea descrito como ilegal en sí mismo.

El código de ética puede aplicarse al comportamiento fuera de la consulta médica. Article 31 refers to acts which may detract from the profession. El Consejo Nacional especifica que esta norma también se aplica a ciertas actividades privadas o públicas. Ese marco general no prejuzga las disposiciones realmente adoptadas en el archivo Pitti ni su interpretación por la Junta.

El artículo L. 4124-6 del Código de Salud Pública prevé varias sanciones laborales: advertencia, amonestación, prohibición temporal de ejercicio o cancelación. Esta escala legal no indica la sanción que puede solicitarse en este caso. Las decisiones de primera instancia pueden ser apeladas a la Cámara Disciplinaria Nacional.

Lo que el Arcom realmente examinó

Otro archivo separado se refería al programa « ¡Quel époque! » emitido el 11 de mayo de 2025. En una intervención adoptada el 24 de septiembre y publicada el 15 de diciembre de 2025, Arcom había identificado dos problemas. La primera se refería a la presentación de Pitti sólo como médico humanitario, sin especificar su oficina municipal en Metz o su candidatura a la oficina legislativa.

El segundo se refería a la comparación entre las imágenes de niños hambrientos en Gaza y las de los campamentos nazis. La Autoridad consideró que esta comparación no se había contextualizado en el conjunto. Había pedido que la cadena estuviera más vigilante en la moderación de esos debates, tomando nota de la disculpa hecha en la próxima emisión. Esta intervención con una emisora no constituye una sanción disciplinaria contra el médico.

Comisión de Investigación y Corte Internacional: dos niveles distintos

El debate sobre el término genocidio también requiere precisión cronológica. El 16 de septiembre de 2025, la comisión internacional independiente de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido un genocidio contra los palestinos en Gaza. Sus conclusiones son las de un órgano de investigación, no una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Los procedimientos de Sudáfrica ante esta Corte siguen un calendario separado. Una orden de 21 de mayo de 2026 estableció el 22 de noviembre de 2027 la expiración de la respuesta sudafricana a los escritos israelíes. Por lo tanto, debe establecerse una distinción entre las conclusiones de una comisión, las medidas provisionales de la Corte y una sentencia sobre el fondo. La cámara disciplinaria de Nancy debe decidir, por su parte, el expediente profesional de Raphaël Pitti.

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