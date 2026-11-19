El boletín respiratorio del 8 de noviembre de 2026 describe a los pacientes monitorizados en una red de hospitales y centros médicos, no a toda la población libanesa. Pequeños números y denominadores explican las diferencias de positividad. Este descifrado distingue las infecciones detectadas, la composición recomendada de vacunas y las dosis anunciadas, sin deducir las cifras de vigilancia disponibles en noviembre.

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Un porcentaje de pruebas positivas no es la proporción de libaneses enfermos. El boletín respiratorio del Departamento de Salud del 8 de noviembre de 2026 se utiliza para medir esta diferencia: describe pacientes monitorizados en instituciones participantes, no un representante de la encuesta de toda la población.

Dos grupos, dos denominadores

De las cuatro semanas cubiertas, el componente hospitalario tiene 37 pacientes, seis de los cuales son positivos para la gripe, o 16,2%. Está basado en cinco hospitales públicos y privados en Beirut, el Monte Líbano, el Norte y Baalbeck. Los pacientes hospitalizados han tenido fiebre y tos que han ocurrido durante menos de diez días.

La segunda parte se refiere a los síndromes de gripe en nueve centros médicos de Beirut, el Monte Líbano, el Norte, Akkar, Nabatiyah y Bekaa. Entre 48 pacientes incluidos en cuatro semanas, uno fue positivo para la gripe, 2,1%. Las muestras son analizadas por PCR en el Centro Nacional de Influenza del Hospital Universitario Rafic Hariri.

Estos grupos no son intercambiables. Su diferencia no mide un riesgo individual de hospitalización o de incidencia nacional. Los pequeños números también requieren que el número de pacientes se mantenga cerca del porcentaje.

Monitorear virus, preparar vacunas

La vigilancia se utiliza en particular para vigilar la evolución de los virus y preparar vacunas para las estaciones siguientes. La Organización Mundial de la Salud publicó su recomendación de composición para la temporada 2026-2027 en el hemisferio norte el 27 de febrero de 2026.

Este calendario no está fijado en el último momento: la OMS explica que sus recomendaciones habituales de febrero y septiembre para el Sur dejan entre seis y ocho meses para la producción, autorización reglamentaria y distribución. Los datos virológicos y epidemiológicos alimentan la selección; las autoridades nacionales o regionales aprueban las formulaciones utilizadas en su jurisdicción.

Esta sucesión de etapas por sí sola no proporciona información sobre la entrega al Líbano. Sobre todo, no permite que un retraso local se atribuya a una mutación que ocurrió en agosto o septiembre.

Las dosis anunciadas no son un stock disponible

El 21 de septiembre, el Ministerio anunció 10.000 dosis de vacuna contra la influenza para grupos específicos, con un inicio previsto de la administración el 29 de septiembre. El ministro reconoció entonces una cantidad insuficiente y mencionó un esfuerzo para aumentarla. Este anuncio debe permanecer fechado: no constituye un inventario de dosis todavía disponibles en noviembre.

Otro componente de la campaña fue la vacuna neumocócica CPV20 para los ancianos. Sus dosis no deben añadirse a las de la gripe: son diferentes vacunas.

Para entender la situación, hay que mantener tres datos separados: las infecciones detectadas en la red de vigilancia, la composición recomendada de la vacuna y su disponibilidad efectiva. El 8 de noviembre arroja luz sobre el primero. No responde a las tres preguntas a la vez.

Foto de ilustración: preparación de un gesto médico, sin identificación de vacunas ni localización en el Líbano. Karolina Kaboompics / Pexels.

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