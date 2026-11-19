Joseph Aoun pide un plan de vacaciones seguro, con protección de lugares frecuentados, organización de tráfico y mediciones en la carretera al aeropuerto. Los horarios del camión siguen siendo especificados. El Ministro del Interior debe convocar al Consejo Central de Seguridad para que se prepare para su aplicación práctica.

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Joseph Aoun pidió el jueves 19 de noviembre que preparara un plan seguro para las celebraciones en el Líbano. En Baabda, se ordenó a los oficiales militares y de seguridad que protegieran las zonas frecuentadas, el tráfico y el acceso al aeropuerto. El Ministerio del Interior todavía no ha organizado su aplicación.

El Presidente de la República presidió la reunión por la tarde, en presencia de los ministros de Defensa Michel Menassa y los ministros del Interior Ahmad Hajjar. Participaron el comandante del ejército, Rodolphe Haykal, y los líderes de los principales servicios de seguridad. Los debates se centraron en sus informes sobre la situación y sus arreglos para prepararse para las vacaciones próximas.

Un plan de vacaciones seguro para preparar

El informe de la Presidencia establece varias prioridades. Aoun pide una mayor presencia alrededor de lugares de culto, mercados, centros turísticos e instalaciones públicas. También insta a los servicios a que compartan mejor la información y se centren en la prevención, en lugar de esperar que intervengan incidentes.

Estas directrices todavía no son un mecanismo detallado anunciado a los habitantes. El texto no proporciona una fecha de inicio, personal adicional o lista de restricciones. Tampoco indica una amenaza específica para un lugar o evento particular.

Tráfico, vehículos pesados y carretera del aeropuerto

El tráfico ocupa un lugar importante en las órdenes presidenciales. Aoun pide una organización excepcional para limitar las mermeladas de tráfico durante las vacaciones. En particular, pide un calendario que establezca el calendario para el tráfico de camiones, una presencia segura en los puntos de congestión y disposiciones especiales en la carretera del aeropuerto.

Sin embargo, en este informe no se publica nicho para vehículos pesados. Por lo tanto, los motoristas y los transportistas no disponen en esta etapa de un nuevo calendario reglamentario comunicado al final de la reunión. El Presidente solicitó su preparación; el texto no anuncia la entrada en vigor.

Prevención del delito y coordinación de los servicios

El Jefe de Estado también destacó la lucha contra el robo, el delito, el tiroteo desordenado y la posesión ilegal de armas. Pide la aplicación de la ley sin la protección de los delincuentes. Su intervención se refiere a las misiones de los servicios y no se refiere a las personas que participan en un procedimiento determinado.

Por último, Aoun pide a los responsables que tengan en cuenta los efectos de las tensiones regionales en la seguridad interna. Dijo que los ciudadanos deben sentir la presencia de instituciones en todas las regiones, especialmente en el Sur. El registro no presenta esta solicitud como el anuncio de una nueva operación militar.

El Ministro del Interior debe convocar al Consejo Central de Seguridad para que las directrices se traduzcan en disposiciones concretas. Esta reunión es el siguiente paso anunciado. Quedan por especificar los arreglos de viaje y las instrucciones al público.

Ilustración: retrato de Joseph Aoun, banco de fotos Libnanews. Esta imagen no muestra la reunión del 19 de noviembre de 2026. Fecha de tiro y fotógrafo no informado.

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