Un informe en Facebook revive la cuestión de la protección de las personas que acompañan a los agricultores palestinos. ¿Cómo distinguemos la circulación de mensajes, llamadas a actuar y responsabilidad en la violencia? El caso también requiere que las acusaciones actuales sean comparadas con los compromisos de restricción ya anunciados por Meta. La existencia de una herramienta de detección no es suficiente para medir su eficacia, pero su despliegue prohíbe describir una deficiencia vieja como si nada hubiera cambiado desde entonces.

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La cosecha de olivo en la Ribera Occidental es también el tema de una campaña de Facebook hostil, según un informe publicado el 16 de noviembre por el 7amleh Digital Rights Center. El documento examina 52 publicaciones públicas en hebreo, distribuidas principalmente a principios de octubre de 2026. Reta los mensajes dirigidos a los agricultores y sus partidarios, sin demostrar que un mensaje en particular ha provocado un ataque.

Aceitunas cosechadoras: voluntarios dirigidos

En esta muestra, 34 publicaciones presentan a activistas solidarios como « anarchistas extranjeros ». Treinta y dos convocatorias de acción, incluyendo deportación o detención. Hay un mensaje que pide disparos en vivo. Tres cuentas representan el 78% de las interacciones. El centro pide la eliminación del contenido que incita a la violencia y una mayor protección durante la reunión.

Estas cifras describen un conjunto seleccionado de mensajes hostiles. No significan que seis de cada diez publicaciones sobre aceitunas, en Facebook en su conjunto, pidan intervención contra los cosechadores. A fin de establecer esta proporción general, también se deben conocer mensajes neutrales o favorables, y se debe disponer de un método de selección representativo. El denominador elegido por lo tanto cambia radicalmente el alcance del resultado.

Medir una audiencia no es identificar a los autores

Una interacción puede ser una reacción, comentario o compartir. No necesariamente se refiere a una persona diferente. Tampoco demuestra un apoyo: un comentario puede desafiar un mensaje. Presentar el volumen de interacciones como una serie de militantes movilizados transformaría así una medida de circulación en una conclusión sobre el comportamiento.

La concentración alrededor de algunas cuentas indica dónde se recoge la atención en la muestra. No es suficiente establecer la coordinación entre sus funcionarios. Una campaña organizada implicaría otros elementos: instrucciones comunes, intercambios preparatorios, financiación o publicación concertada. Tal evidencia no puede ser reemplazada por mera similitud de palabras.

El rapprochement con violencia requiere la misma distinción. Un ataque después de un mensaje hostil puede justificar una investigación de su posible vínculo. Sin embargo, para atribuir este ataque al mensaje debe demostrarse que los autores consultaron y contribuyeron a su transición a la acción. Sin esta cadena, la proximidad con el tiempo sigue siendo una indicación, no una demostración.

Meta había anunciado una herramienta de detección en hebreo

El debate sobre la moderación no comenzó con esta temporada agrícola. Una evaluación independiente publicada en septiembre de 2022 había revisado las decisiones de Meta durante la crisis de mayo de 2021 en Israel y Palestina. Ha observado parcialidades involuntarias que afectan, entre otras cosas, a los usuarios palestinos y de habla árabe, sin ningún prejuicio intencional. Sus recomendaciones se referían a las normas, la transparencia y el funcionamiento de los equipos de vigilancia.

En su respuesta pública de septiembre de 2022, Meta anunció que había lanzado una herramienta automática para detectar discursos hostiles hebreos desde mayo de 2021. La empresa explicó que quería identificar mejor el contenido prohibido durante períodos de fuerte aumento en las publicaciones. También indicó que estaba trabajando en la orientación del contenido árabe hacia equipos con conocimientos lingüísticos apropiados.

Por lo tanto, sería incorrecto presentar hoy la ausencia pasada de una herramienta hebrea como una situación invariable. Por el contrario, anunciar su despliegue no mide su eficacia en los mensajes de 2026. El control útil cubre contenido detectado, errores, tiempos de procesamiento y decisiones posteriores a informes.

Esta vieja respuesta no es una respuesta al informe del 16 de noviembre. No se identificó ninguna reacción específica de Meta a sus resultados en los documentos públicos consultados. Quedan por documentar las decisiones sobre las publicaciones identificadas, así como sus posibles fechas de retiro.

Archivo fotográfico: Coleccionistas israelíes y palestinos en Qafin, Ribera Occidental, octubre de 2008. Esta imagen no muestra los hechos mencionados en 2026.Orrling / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Imagen no modificada.

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