Una orden de 17 de noviembre suspende las órdenes federales que excluyeron ciertas prácticas optativas del esquema CPT. Para los estudiantes libaneses con categoría F-1, esta decisión puede permitir una revisión de las aplicaciones, pero no crea ningún derecho automático al trabajo. Illinois anuncia la reanudación de ciertas autorizaciones, Columbia prepara sus instrucciones y Yale recuerda los pasos preliminares. La protección sigue siendo provisional, separada del Subcomité, y cada institución debe confirmar las decisiones individuales antes del comienzo de la pasantía.

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Las pasantías CPT recuperan un margen de apertura en los Estados Unidos. El 17 de noviembre de 2026, la jueza federal Julia E. Kobick suspendió dos instrucciones que limitaban estos entrenamientos prácticos a las experiencias obligatorias para todos los estudiantes del mismo grado. Por consiguiente, durante el examen judicial ya no se pueden excluir por sí solo los cursos optativos de créditos universitarios. Sin embargo, esta decisión provisional no exime a ningún estudiante de recibir una autorización individual antes de trabajar.

En el caso del libanés matriculado en una universidad estadounidense con categoría F-1, la cuestión se refiere al contenido del plan de estudios, no a la nacionalidad. La sentencia no crea ningún mecanismo para el pueblo libanés ni ningún derecho general al empleo. Su efecto depende de la pasantía planificada, su vínculo con los estudios y las medidas adoptadas por la institución.

Pasantías CPT: Restricciones suspendidas de agosto

La disputa se refiere a dos mensajes del Programa de Visitantes del Estudiante y del Intercambio, transmitidos los días 12 y 24 de agosto. Este departamento del gobierno federal supervisa las instituciones de acogida de estudiantes extranjeros. Los mensajes requieren una lectura restrictiva de la Formación Práctica Curricular, o CPT: la formación debe ser esencial para la graduación de todos los estudiantes interesados.

Por lo tanto, un experimento podría dar crédito, ser parte del programa y estar sujeto a supervisión académica, al tiempo que se hizo ineligible. Es suficiente que siga siendo opcional. Cuatro organizaciones de educación superior desafiaron esta interpretación el 5 de octubre: la Asociación de Universidades Americanas, los Presidentes, la NAFSA y la Asociación de Colegios y Universidades Independientes en Massachusetts.

Tras una audiencia el 6 de noviembre, el Tribunal de Massachusetts les concedió protección provisional. La administración ya no puede aplicar ambos mensajes durante el examen judicial. Esta suspensión se refiere a los mensajes mismos y es válida a nivel nacional.

Decisión sobre el método administrativo

El juez considera que es probable que los denunciantes demuestren un cambio de política insuficientemente explicado. Desde 1991 la administración ha admitido cursos opcionales de capacitación que otorgan derecho a créditos. A continuación, presentó la restricción como un simple recordatorio, sin reconocer esta ruptura o examinar suficientemente las expectativas de instituciones y estudiantes.

However, the court did not render its final judgment on the whole case. Evaluó las condiciones necesarias para una medida de emergencia, incluido el riesgo de daños irreparables. Los argumentos restantes no se convierten en conclusiones establecidas.

Una orden judicial independiente protege a las organizaciones denunciantes y a sus miembros, incluidos sus empleados y estudiantes. También cubre autorizaciones y comportamientos antes de los mensajes de agosto. Pero el juez no ordenó la anulación general de decisiones desfavorables ya adoptadas, ni el envío de una notificación a todos los establecimientos registrados.

No todas las universidades reabrir al mismo ritmo

La respuesta de la Universidad de Illinois a Urbana-Champaign da un primer ejemplo concreto. On 17 November, his international service announced that it would resume the authorisations for trainings integrated into the curriculum and associated with teaching involving a formalised professional activity. También incluye experimentos relacionados directamente con el tema de la memoria o el proyecto de investigación del estudiante.

Este anuncio describe la aplicación en una institución específica. No se aplica a estudiantes de otro campus. Los archivos siempre deben pasar por el servicio internacional y respetar el marco académico aplicable.

En Columbia, la actualización del 17 de noviembre reconoce la suspensión judicial, pero aún anuncia la preparación de nuevas instrucciones. La universidad también planea una sesión de preguntas y respuestas. Su página conserva explicaciones antiguas: su presencia no permite inferir que todos los procedimientos ya han sido revisados.

Este retraso es importante para un estudiante con una oferta de prácticas. Una decisión judicial aplicable y un procedimiento universitario efectivamente actualizado son dos pasos distintos. El empleador no puede sustituir al departamento universitario competente para determinar la autorización necesaria.

Un archivo rechazado puede ser revisado, no restablecido solo

Yale especifica el procedimiento a seguir después de la orden. Los estudiantes cuya solicitud ha sido rechazada o suspendida debido a las instrucciones de agosto pueden preguntar si se vuelve a examinar. The establishment recalls that the international service agreement and an updated I-20 form must be obtained before the CPT starts.

Esta verificación sigue siendo esencial cuando la pasantía debía comenzar antes de que se adoptara la decisión. Ni la oferta del empleador, ni la matriculación en un curso de crédito, ni el nuevo tribunal solo constituyen permiso para trabajar. El jefe designado de la institución, generalmente llamado DSO, sigue siendo la persona de contacto para verificar el archivo.

Por lo tanto, un estudiante interesado puede presentar su oferta, la descripción de la enseñanza asociada y la decisión anterior de su universidad. The purpose is to verify whether the refusal was based on the now suspended restriction or on another condition. El fallo no elimina todas las razones posibles para la ineligibilidad.

CPT y OPT no son intercambiables

El CPT forma parte del plan de estudios. La Formación Práctica Opcional, o la OPT, es otro dispositivo de formación profesional relacionado con la especialidad. La decisión del 17 de noviembre se refiere a las directrices del CPT: no otorga automáticamente una autorización del OPT y no reemplaza los procedimientos específicos de este régimen.

Columbia también recuerda que un período de al menos 12 meses de CPT a tiempo completo hace que el estudiante sea inelegible para el OPT. Esta interacción merece un cheque individual antes de aceptar un programa de entrenamiento. Una autorización adaptada a la presente pasantía puede tener consecuencias para la continuación del curso.

Los servicios universitarios necesitan aclarar sus procedimientos durante todo el litigio. Para un comienzo inminente, el documento decisivo sigue siendo la autorización concedida por la experiencia en cuestión, con sus condiciones y fechas, en lugar del anuncio general de la suspensión.

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