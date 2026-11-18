Amal y Hezbollah rechazan las negociaciones directas con Israel en un comunicado conjunto. Apoyan el papel del ejército e instituciones, piden la retirada israelí y la reconstrucción acelerada. El texto del 18 de noviembre no contiene compromiso ni calendario explícitos sobre el desarme de Hezbollah.

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Amal y Hezbollah reafirmaron el miércoles 18 de noviembre de 2026 su rechazo a un proceso de negociaciones directas con Israel, destacando al mismo tiempo el papel del ejército libanés y las instituciones de seguridad. En un comunicado conjunto, los dos movimientos exhortaron al Gobierno a fortalecer la presencia estatal en las zonas afectadas por los ataques y a acelerar la reconstrucción.

El texto se reproduce por completo Al-Jadeedfue publicado después de una reunión entre Ali Daamouch, Presidente del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, y Mustapha Fouani, Presidente del Órgano Ejecutivo de Amal. Sus siete puntos se refieren a la soberanía, la retirada israelí, la unidad nacional, las responsabilidades gubernamentales, las instituciones, la reconstrucción y las relaciones externas.

Apoyo a las instituciones, con límites diplomáticos

Ambas partes presentan la protección del Líbano como una responsabilidad común que debe prevalecer sobre las diferencias políticas. Piden la consolidación de la solidaridad interna y el rechazo de iniciativas que puedan aumentar las divisiones o debilitar la posición nacional.

Su apoyo al papel del ejército y los servicios de seguridad está acompañado de una demanda de mayor presencia estatal en todo el país. Sin embargo, no significa la aprobación de todas las políticas gubernamentales. El pasaje del Gobierno excluye expresamente un proceso de negociación directa con Israel.

Esta articulación es el punto central del comunicado: los signatarios buscan la acción del Estado para defender la soberanía y satisfacer las necesidades de la población, al tiempo que establecen un límite político a los medios diplomáticos empleados. El texto no especifica un mecanismo o calendario alternativos para los debates.

Retorno de habitantes y reconstrucción

Amal y Hezbollah piden la cesación de los ataques israelíes, la retirada de los territorios libaneses ocupados y la aplicación del acuerdo de cesación del fuego y la resolución 1701. Vinculan estas demandas al regreso de los habitantes a sus comunidades.

También colocan las necesidades de los residentes y las personas desplazadas entre las responsabilidades inmediatas del gobierno. En su opinión, la reconstrucción, la rehabilitación de la infraestructura y el restablecimiento de los servicios esenciales deben movilizar los recursos disponibles y el apoyo árabe e internacional. Sin embargo, no hay un nuevo sobre de financiación o una lista de proyectos aprobados.

No se ha anunciado ningún compromiso respecto del desarme

El apoyo expresado a las instituciones no va acompañado en estos siete puntos por un compromiso explícito de entregar las armas de Hezbollah al Estado. No existe un calendario de desarme. Por consiguiente, sería incorrecto presentar esta declaración como acuerdo sobre esta cuestión.

Del mismo modo, el llamamiento a la unidad no resuelve las diferencias en las negociaciones con Israel. El comunicado hace público una posición común entre Amal y Hezbollah; No es una decisión del Consejo de Ministros ni el anuncio de un compromiso con otras fuerzas políticas.

Ilustración: Parlamento libanés en Beirut, una fotografía de archivo cuya fecha de tiro no está establecida. No representa la reunión de los dos movimientos. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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