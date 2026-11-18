De Beit Shabab a Assia y Rashaya al-Fukhar, la cerámica libanesa combina reservas nacionales, gestos transmitidos y creación artística. Jardines familiares, inventarios e investigación académica arrojan luz sobre diferentes prácticas. Su futuro también depende de las materias primas, hornos y condiciones económicas que permiten a los artesanos continuar su trabajo.

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Un frasco de Beit Chabab para alimentos, un plato modelado en Assia, una pieza creada en un taller: la cerámica libanesa cubre diferentes objetos y conocimientos. Su transmisión depende no sólo de la preservación de las partes. También se basa en el acceso a la tierra, el control de la cocina y el aprendizaje de gestos. De las colecciones familiares a la investigación universitaria, varios documentos nos permiten seguir estos caminos sin reducirlos a una tradición única.

Un vaso de terracota acristalada de Tiro, fotografiado en el Museo Nacional de Beirut en 2019, recuerda la dimensión arqueológica de este patrimonio. La obra se atribuye al período Mamluk. Proporciona información sobre un objeto antiguo; Por sí solo no demuestra una conexión directa con los talleres contemporáneos. Distinguiendo partes, sus procedencias y gestos de fabricación evita convertir varias historias en una narrativa uniforme.

En Beit Chabab, un frasco conserva una historia familiar

El Ministerio de Turismo Libanés presenta un dakoujeh, un frasco de terracota de la colección de Christopher Ghoussoub. Su bisabuelo lo hizo en 1960. La familia se ha mantenido desde esa fecha. El joven alfarero lo protege como parte de su trabajo alrededor de la tradición de Beit Chabab.

El aviso ministerial coloca la pieza en el Museo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma. Describe un cuerpo redondeado, un cuello estrecho y paredes gruesas. Trazas de cocina de madera y pequeñas irregularidades distinguen este objeto de una producción industrial uniforme.

Dakoujeh pertenece a una familia de contenedores asociados con reservas nacionales: cereales, aceitunas, productos lácteos o alimentos marinados. Este destino explica su lugar en la historia de las cocinas. No es una política actual de conservación de alimentos. El interés patrimonial de este frasco se debe también a su procedencia documentada: un artesano, una fecha y una transmisión familiar.

En Assia, formas de cerámica sin torre

En el distrito de Batrun, Assia ofrece otro ejemplo. El inventario mediterráneo iHeritage describe una fabricación manual, sin torre de alfarero. La pasta combina arcilla local con cuarzo de tierra. Antes de modelar, el trabajo de preparación elimina los elementos indeseables presentes en el material.

El secado de aire precede al pulido con guijarros. Estos pasos muestran un know-how que excede la única forma del contenedor. Usted tiene que preparar una masa, juzgar su consistencia, construir el objeto y esperar antes de cocinarlo. Por lo tanto, el tiempo de fabricación incluye fases donde el artesano no puede acelerar simplemente su gesto.

El inventario pone de relieve una transmisión prolongada de madre a hija. También describe a un artesano que enseñó a su esposo y sus hijos esta práctica. Este cambio de aprendizaje muestra cómo una tradición puede continuar sin reproducir exactamente su antigua organización familiar. Sin embargo, el aviso no proporciona un censo actualizado de los talleres en funcionamiento al 18 de noviembre de 2026.

Rashaya al-Fukhar, formularios que han distribuido

En el suroeste del Monte Hermón, Rachaya al-Fukhar da su nombre a una familia de cerámica estudiada por arqueólogos. El Proyecto de Cerámica Levantine describe objetos convertidos, pintados y acristalados. Las formas incluyen jarras empapadas, jarras y tazones. Decoraciones y colores geométricos varían según períodos y piezas.

Estas producciones no permanecieron limitadas a la aldea. La base científica informa de su presencia en el Líbano, el norte de Israel y el norte de Jordania. Se distingue de conjuntos tardíos, especialmente asociados a los siglos XIX y XX, de formas antiguas atestiguadas hasta finales del siglo XV o principios del XVI.

El nombre de esta familia no garantiza el origen preciso de cada objeto. Los análisis de fragmentos antiguos identificaron varios talleres de producción. Por lo tanto, un parecido de forma o decoración no es suficiente para atribuir una serie entera al mismo pueblo. Los investigadores cruzan la apariencia de las piezas, su contexto de descubrimiento y la composición de su masa.

Del objeto de la cocina al taller de cerámica

La Academia Internacional de Cerámica distingue la utilidad fakhar de la cerámica del taller, desarrollada en el Líbano desde la década de 1970. En el primer caso, los formularios satisfacen las necesidades de la tabla y el almacenamiento. En segundo lugar, los artistas pueden producir piezas únicas sin función alimentaria.

Esta distinción no se limita al uso final. Los materiales y el equipo también difieren. La Academia señala que los ceramistas utilizan pasta comercial importada, incluyendo arenisca o porcelana, para cocinar a alta temperatura.

Su proyecto sobre arcillas libanesas reúne a artistas, habilidades industriales y laboratorios de la Universidad Americana de Beirut. Su objetivo es estudiar y adaptar los recursos locales a las necesidades de escultura y cerámica de talleres. This is a documented technical objective, not evidence that all workshops already have a replace for imported products.

Transmitir un gesto implica poder producir

Un trabajo universitario de Haloren Mellendorf, depositado en la Universidad Americana de Beirut en 2023, examina precisamente los efectos de la crisis en la cerámica del taller. Le preocupa el costo de los materiales importados, el gasto eléctrico y los recortes que complican el uso de hornos. Su objeto es también social: ¿quién todavía puede acceder a esta práctica y cómo las limitaciones transforman los métodos de trabajo?

These issues prevent the complete separation of heritage and production conditions. Mantener un frasco en una colección conserva un objeto. Mantener un taller requiere otros medios: material adecuado, equipo utilizable y personas capaces de transmitir su experiencia. Ambos enfoques se complementan, pero ninguno reemplaza al otro.

El frasco de 1960 preservado por la familia Ghoussoub da un hito material a esta historia. En Assia, la descripción de las etapas de fabricación mantiene otra dimensión. En laboratorios y talleres, el trabajo se centra ahora en la posibilidad de adaptar las tierras disponibles a las formas que los ceramistas desean crear.

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