En el Líbano, POWER4 apoyada por el UNICEF Las acciones de las niñas combinan habilidades de vida, expresión personal y proyectos colectivos. Los cursos de Nour, alrededor de la artesanía, y de Imane, alrededor del fútbol, muestran avances concretos sin eliminar obstáculos. Los datos de participación y un llamamiento de 110 niñas y jóvenes arrojan luz sobre la misma cuestión: ¿cómo se les puede dar un lugar real en las decisiones? Una mirada a los logros documentados, sus limitaciones y las condiciones necesarias para ampliar estas posibilidades.

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Defender su deseo de jugar al fútbol, preparar un presupuesto, presentar un objeto hecho con sus manos: la autonomía también se construye en estos momentos ordinarios. En el Líbano, las medidas adoptadas por el UNICEF en el marco del programa POWER4Girls dan expresión concreta a la ambición a menudo abstracta de permitir a las adolescentes participar en las decisiones que les afectan.

Su interés no se debe a la promesa de que algunos talleres eliminarían los obstáculos. Vive en las herramientas transmitidas y en los espacios donde las niñas pueden probarlas, con otras. Los caminos documentados muestran un progreso modesto pero tangible, que debe distinguirse de los objetivos que aún se han de alcanzar.

Un presupuesto para una idea

En un retrato publicado por el UNICEF el 6 de marzo de 2025, Nour, después de 16 años y originalmente de Wadi Ata, desarrolló un proyecto de objetos artesanales. Las sesiones de preparación para la vida contribuyeron a expresar mejor las ideas y abordar situaciones difíciles. También tenían una dimensión muy práctica: planificación, presupuestación y reflexión sobre los próximos pasos.

Apoyada por su familia y entrenadores, comenzó a presentar sus creaciones en Instagram, Facebook y WhatsApp. La historia no proporciona ventas ni ingresos regulares. documenta la transición de una actividad creativa a un proyecto que se organiza, no la rentabilidad de un negocio.

Este matiz es importante: aprender a cifrar una idea, presentarla y decidir ya es un logro, sin la necesidad de transformar a cada adolescente en un empresario modelo.

The right to play is also discussed at home

Otro retrato del UNICEF, publicado el mismo día en marzo de 2025, relata la experiencia de Imane, luego 18 años. Su familia desaprueba su deseo de jugar al fútbol. Las sesiones le permitieron trabajar escuchando, negociando y defendiendo sus opciones.

Según este testimonio, reanudó el debate con sus familiares, explicó la importancia del deporte para ella y propuso compromisos. Su familia finalmente aceptó jugar. El cambio reportado es específico: una posibilidad previamente negada ha llegado a ser accesible.

No muestra que toda resistencia familiar se resuelva mediante la conversación. La responsabilidad de las restricciones no se basa en las niñas ni en su capacidad de convencerlas. El ejemplo más bien muestra lo que el acompañamiento puede hacer posible en una situación determinada, cuando el séquito acepta escuchar.

De aprendices a proyectos colectivos

Los datos publicados por el UNICEF se utilizan para mapear estas historias. Entre enero de 2025 y junio de 2026, 19.090 adolescentes participaron en el componente de aptitudes para la vida en aproximadamente 50 centros comunitarios de Makani y escuelas de Dirasa no formales. Este número describe una participación, no una medida de transformación sostenible de cada ruta.

En 2025, la organización también identificó nueve redes de 259 niñas. They received start-up funding for ten Community initiatives selected by the participants. El reto no es sólo asistir a una actividad diseñada por adultos: las niñas pueden determinar un proyecto, decidir juntas y participar en él.

Los períodos y grupos difieren según los componentes. Por lo tanto, añadir a su personal para anunciar un total de beneficiarios individuales sería engañoso.

Para hacer oír a los que se alejan

Un llamamiento colectivo presentado por el UNICEF amplía la perspectiva. Se ocupa de las prioridades de 110 niñas y jóvenes de 10 a 24 años que viven en el Líbano, acompañadas desde finales de 2025 en un enfoque relacionado con la futura estrategia de la organización para las adolescentes, que abarca 2027-2032.

El grupo comprende diferentes nacionalidades y a menudo situaciones no muy visibles: discapacidad, aldeas fronterizas del Sur, dificultades para acceder a la educación. La mitad de sus miembros no aprenden. Esta no es una muestra representativa de todas las niñas del país, sino una consulta para aumentar las necesidades.

Aprender, vivir sin violencia, acceder a los cuidados y recursos esenciales, evolucionando en un entorno de protección: sus prioridades recuerdan los límites de un discurso centrado exclusivamente en la autoconfianza. Las habilidades personales importan; no reemplazan los servicios o derechos.

Por consiguiente, el seguimiento también examinará el lugar real dado a los participantes en las decisiones y su seguimiento. Entre un objeto artesanal, un campo de fútbol y un proyecto colectivo, aparece el mismo requisito: que las niñas no sólo son animadas a soñar, sino que tienen los medios para elegir y actuar.

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