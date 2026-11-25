En el primer informe de la Autoridad de Adquisiciones Públicas se enumeran 5.866 procedimientos desde agosto de 2022. De 282 organizaciones registradas a finales de 2025, 207 habían publicado en el portal.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Autoridad Libanesa de Adquisiciones Públicas publicó su primer informe sobre la marcha de los trabajos el miércoles 25 de noviembre. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, 5.886 actuaciones fueron publicadas en su portal. Al final de este período, se registraron 282 agencias de compras, pero sólo 207 las habían publicado. En el Gran Sérail, el Primer Ministro Nawaf Salam anunció que el Consejo de Ministros supervisaría el cumplimiento por las administraciones sobre la base de los indicadores de la Autoridad.

El número de procedimientos publicados disminuyó en 2025

El portal identificó 203 procedimientos de agosto a diciembre de 2022, luego 1.135 sobre todo el 2023. Se registraron 2.347 en 2024 y 2.181 en 2025, o 166 menos, una disminución del 7,1%. Estas cifras miden las publicaciones en el portal, no el número total de contratos iniciados en el país. La apertura de una cuenta no es suficiente para mostrar las compras de una administración en estas estadísticas: 75 agencias registradas no habían publicado antes de finales de 2025.

La Autoridad es igual al 70,7% de la parte de los contratos adjudicados con arreglo a un procedimiento competitivo entre los adjudicados durante el período. Esta proporción se refiere al número de asignaciones, no a su valor. Tampoco mide el número de licitaciones recibidas por contrato. La ley permite procedimientos no competitivos en determinadas circunstancias: su participación, 29,3% en este recuento, por lo tanto no corresponde a una tasa de irregularidad.

Lo que el Consejo de Ministros dice que quiere seguir

La Ley No 244, de 2021, entró en vigor en julio de 2022, dando a la Autoridad un papel de regulación, control y apoyo a las administraciones. La versión rediseñado del portal, lanzada en junio de 2025, estructura información sobre varios pasos desde la planificación hasta la implementación. En el informe se distingue esta herramienta de publicación del pleno despliegue de los programas electrónicos y se señala que aún queda por completar la integración con otros sistemas públicos.

Nawaf Salam recordó que el cumplimiento de la ley involucra a funcionarios de las agencias de compra. Enlazó la transparencia del gasto a la capacidad del Líbano de movilizar fondos para la reconstrucción. En el informe se establece entre las prioridades el registro de los órganos que aún no se encuentran en el portal y la supervisión de la aplicación de las normas. Al 31 de diciembre de 2025, sus cuadros sólo seguían transacciones reales.

Grand Serail, Beirut, 12 de agosto de 2017 (archivas). Pjposullivan1 / Wikimedia Commons. Foto enmarcada y titulada por Libnanews; membresía licenciadaCC BY-SA 2.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews