Aduanas libanesas: Cómo aplicar

Las aduanas libanesas reclutan guardias internos para su servicio de tierra. Los candidatos civiles y militares, hombres y mujeres, podrán presentar sus expedientes del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2026. Edad, diplomas, monedas y lugares de depósito: Aquí están las condiciones anunciadas y el calendario para ser respetado según las iniciales.

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La aduana libanesa está abriendo el reclutamiento de guardias internos para su servicio contra el contrabando de tierras. El anuncio publicado el 13 de noviembre de 2026 está destinado a civiles y miembros en servicio activo, tanto hombres como mujeres. Los archivos serán recibidos del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2026, en un horario alfabético y en cinco centros. El lugar de depósito depende del registro civil del solicitante, no de su lugar de residencia.

La administración especifica las condiciones de edad, diploma, tamaño y conducción. También detalla las exposiciones que se presentarán. El depósito no es una admisión: es una solicitud para el reclutamiento de guardias aduaneros internos. El anuncio no indica el número de puestos abiertos.

Aduanas libanesas: ¿quién puede aplicar?

El candidato debe haber sido nacional libanés durante al menos 10 años. Para los civiles, el texto establece un paréntesis específico de nacimiento: del 12 de abril de 2002 al 11 de abril de 2009 inclusive. Asignó esta condición al comienzo de la competencia escrita y el 11 de abril de 2027. Esta referencia no sustituye la información práctica sobre el lugar y horario de los eventos, ausente del anuncio.

Se aplica una exención al personal militar en servicio activo en el ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la Seguridad General o la Seguridad del Estado. Su duración de servicio puede aumentar el límite de edad. Sin embargo, no deben exceder de 30 años en la fecha de la competencia.

El diploma mínimo es la patente, o una calificación académica o profesional oficialmente equivalente. Los documentos que establecen el nivel de educación deben ser certificados por las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Educación Superior.

En el texto se incluyen dos umbrales de tamaño. El mínimo es de 165 centímetros para los solteros libaneses, por lo menos en primera parte, o un equivalente oficial. Son 167 centímetros para los otros candidatos. El anuncio también requiere una capacidad física para servir en la policía aduanera.

Condiciones judiciales y de conducción

El candidato debe disfrutar de sus derechos civiles. La ley excluye a las personas condenadas por un delito, por lo menos por dos delitos comunes, o sólo por uno de los delitos expresamente enumerados.

Esta lista incluye, entre otras cosas, robo, fraude, abuso de confianza, malversación de fondos, violación, extorsión, falsificación y cheque no financiado. También abarca los delitos relacionados con las armas de guerra, el contrabando y los estupefacientes. Añade los delitos de moralidad previstos en el Título VII del Código Penal y los delitos militares mencionados en el anuncio. Estas exclusiones también se aplican a las personas que han sido rehabilitadas o se han beneficiado de una amnistía, según la administración.

Los requisitos de conducción incluyen la falta de alcohol o drogodependencia y juegos de azar no prácticos. El candidato no debe pertenecer o colaborar con un partido. El texto también requiere que no persiga una profesión que se considera deshonrosa. Los ex miembros que prestan servicios durante más de seis meses deben proporcionar un certificado de buena conducta militar.

Un calendario según el nombre inicial

Los expedientes deben ser presentados por los propios candidatos. La recepción tendrá lugar de las 8.00 a las 17.00 horas, hora del Líbano, en las fechas siguientes. El cuadro administrativo clasifica a los candidatos según la primera carta de su nombre en árabe:

30 de noviembre y 1 de diciembre: – Sí.

– Sí. 2 de diciembre: ب and ю.

ب and ю. 3 y 4 de diciembre ث, ج et ح.

ث, ج et ح. 7 de diciembre: خ, د et ذ.

خ, د et ذ. 8 de diciembre: ر y ▼.

ر y ▼. 9 y 10 de diciembre س, ش and ю.

س, ش and ю. 11 de diciembre: ض, ط et ظ.

ض, ط et ظ. 14 y 15 de diciembre ع.

ع. 16 de diciembre: غ, ف et ق.

غ, ف et ق. 17 y 18 de diciembre: ▼, ل y م.

▼, ل y م. 21 y 22 de diciembre: ن, ه, و and ي.

ن, ه, و and ي. 23, 28 y 29 de diciembre:candidatos que no presentaron sus archivos en las fechas programadas.

Todas estas fechas se refieren al año 2026. Por lo tanto, no se trata de una apertura continua de las ventanas durante un mes: cada candidato tiene los días correspondientes a su inicial, y luego los tres días de ponerse al día indicado.

Cinco centros, por lugar de registro

La elección del centro depende de la ubicación del registro civil. El anuncio asigna los depósitos como sigue:

Beirut: centro de policía aduanera de Beirut, puerto de Beirut.

centro de policía aduanera de Beirut, puerto de Beirut. Monte Líbano: centro del destacamento marítimo de Jounieh, en el puerto de Jounieh.

centro del destacamento marítimo de Jounieh, en el puerto de Jounieh. Northern Lebanon and Akkar: tripoli Customs Police Centre, El Mina.

tripoli Customs Police Centre, El Mina. Líbano meridional y Nabatiya: centro de policía aduanera de Saida en el puerto de Saida.

centro de policía aduanera de Saida en el puerto de Saida. Bekaa y Baalbek-Hermel:rayak Customs Detachment Centre, Rayak.

Partes a preparar antes de moverse

El archivo incluye una muestra individual de estado civil de menos de tres meses de edad con una fotografía reciente. Para los miembros activos, el anuncio proporciona una copia de la tarjeta militar, sellada y firmada de acuerdo con las reglas indicadas, o el formulario número dos.

Se solicitan seis fotografías recientes y certificadas en formato 3.5 × 5 cm. También se requiere un certificado de residencia y un certificado de buena conducta expedido por el mukhtar del lugar de residencia. Estos documentos no deben tener más de un mes de antigüedad. El certificado debe mencionar explícitamente la buena conducta, la falta de alcohol y drogadicción, y el juego no práctico.

El registro penal también debe tener menos de un mes de edad. Los solicitantes deben adjuntar una copia certificada de la patente o su equivalente oficial. La lista documental menciona el BP2, el éxito del primer año de secundaria, el BT1, el BT2 o el bachillerato técnico. La administración también solicita el más alto diploma oficial obtenido.

El Ministerio de Educación debe certificar las copias de diplomas o certificados. Un original puede ser aceptado si su presencia se indica expresamente en el sobre del archivo. El candidato puede sustituirlo por una copia certificada.

Para los miembros en servicio activo, se requiere autorización escrita de comando o dirección. Los miembros y ex miembros deben proporcionar un registro de las etapas de su servicio y sus evaluaciones disciplinarias. Se requiere un certificado de buena conducta de la autoridad militar cuando el servicio supere los seis meses. Por último, la Administración anuncia que posteriormente solicitará una certificación judicial de candidatos exitosos para verificar la existencia de procesos judiciales.

2025 solicitantes deben volver a solicitar

The previous procedure for the recruitment of guards had been interrupted by communiqué No. 2581/ش. Las personas que habían presentado un archivo pueden recuperar sus documentos antiguos.

Deben informar a la sede de la división principal del garaje, Rue des Banques en Beirut, en el edificio del Banco Árabe, en la cuarta planta. Esta recuperación permite reutilizar las partes todavía admisibles, pero no significa transferencia automática de aplicaciones. Toda nueva aplicación sigue sujeta a las condiciones actuales, en particular la edad.

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