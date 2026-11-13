Bkerké apoya las negociaciones y la ayuda al Sur

El Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos apoya las negociaciones del gobierno para poner fin a la guerra. En su comunicado de 13 de noviembre se pide la retirada israelí y se reservan las armas a fuerzas legítimas. También lanzó una iniciativa de solidaridad entre diócesis y congregaciones para pueblos fronterizos. Una comisión dirigida por Elias Nassar coordinará la ayuda. El texto defiende el regreso seguro de los desplazados internos y pide salvaguardias contra las consecuencias del fin de la misión de la FPNUL.

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El viernes 13 de noviembre, el Consejo de Patriarcas Católicos y Obispos del Líbano afirmó su apoyo a las negociaciones del gobierno para poner fin a la guerra. En su comunicado final en Bkerké, pidió la retirada israelí, el monopolio de las armas para las fuerzas legítimas y la decisión sobre la guerra y la paz para las autoridades constitucionales. También anunció una iniciativa de solidaridad entre diócesis y congregaciones para las aldeas fronterizas del sur.

El texto concluye el quincuagésimo noveno período ordinario de sesiones del Consejo, celebrado del 9 al 13 de noviembre, bajo la presidencia del patriarca maronita Béchara Rai. El secretario general, el padre Jean Younes, lo leyó. Los patriarcas católicos sirios Ignace Youssef III Younan, griego-melkite Catholic Youssef Absi y armenio católico Raphaël Bedros XXI participaron en el trabajo con los obispos y líderes de las congregaciones.

Bkerké apoya las negociaciones gubernamentales

El Consejo pone su apoyo diplomático en una serie de requisitos de soberanía. Pide al Estado que ejerza su autoridad en todo el país. Las decisiones sobre la guerra y la paz deben tomarse exclusivamente por sus instituciones constitucionales. Las armas deben ser tenidas por el ejército libanés y las fuerzas de seguridad legítimas.

En este contexto, los dirigentes católicos apoyan las negociaciones diplomáticas y gubernamentales encaminadas a poner fin a la guerra y consolidar el cese de las hostilidades. Exigen la retirada de las fuerzas israelíes de todas las tierras libanesas ocupadas. También piden que se aplique plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones internacionales pertinentes.

Al mismo tiempo, el Consejo pide al Líbano que se mantenga alejado de los conflictos regionales y que preserve su independencia e integridad territorial. Pidió a los políticos que se centraran en el interés y el diálogo nacionales en lugar de en la confrontación. Estas directrices amplían el llamamiento hecho por Béchara Rai el 8 de noviembre para una paz duradera y una sola autoridad nacional.

El comunicado también vincula la recuperación del país al respeto de la Constitución, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción. La protección de los fondos y libertades públicos es una de las condiciones para restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado.

Iniciativa de ayuda a las aldeas fronterizas

El componente humanitario responde al llamamiento de los alcaldes de cinco aldeas del Sur. El Consejo está lanzando una iniciativa de solidaridad eclesial a la que contribuirán las diócesis y congregaciones católicas. Debe responder a las necesidades humanitarias urgentes en las localidades fronterizas.

Una comisión episcopal presidida por el Obispo Elias Nassar supervisará a los habitantes, coordinará la ayuda y movilizará apoyo. Reúne a los obispos de las diócesis interesadas y representantes de las congregaciones de mujeres y hombres presentes en el Sur. Sus interlocutores serán el Estado libanés, la Santa Sede, los organismos internacionales y las organizaciones humanitarias.

El nombramiento del Obispo Nassar como jefe fue anunciado el jueves 12 de noviembre. El comunicado final toma esta decisión y aclara el vínculo entre la Comisión y la iniciativa de solidaridad. El Consejo pide a los católicos del Líbano y a la diáspora que contribuyan a ello. No establece un sobre financiero ni un calendario para su distribución en este texto.

Los alcaldes de Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Shaab y Qauzah habían presentado diez solicitudes a los líderes católicos. Su llamamiento, emitido el 9 de noviembre, incluía carreteras seguras, cuidados, escuelas, ingresos y el regreso de los desplazados internos. También pidieron a una comisión que coordinara la ayuda y supervisara los proyectos con las autoridades y los donantes.

En la apertura del período de sesiones, el Nuncio Apostólico Paolo Borgia había invitado al Consejo a tomar una iniciativa concreta antes del final del trabajo. Los obispos acogen ahora sus esfuerzos humanitarios y diplomáticos, así como la asistencia médica, educativa y humanitaria prestada por la Santa Sede.

Permanecer en el lugar y permitir el regreso de los desplazados internos

El Consejo afirma su solidaridad con todas las personas afectadas por la guerra, sin distinción de religión. He cites the populations of Bint Jbeil, Tyre, Zahrani, Nabatiyah, Marjayoun and Hasbaya, as well as those of other regions of the South and Bekaa.

Saluda especialmente a los habitantes de Debel, Rmeich y Ain Ebel que permanecieron en sus aldeas. En su opinión, preservar la presencia cristiana histórica en el Sur es una responsabilidad nacional común, vinculada a la diversidad y convivencia del Líbano entre sus comunidades.

El texto defiende el derecho a permanecer seguros en su tierra y el de todas las personas desplazadas a un regreso voluntario, seguro y digno. En particular, se mencionan las familias de Qauzah, Alma al-Shaab y Yarun. Pide al Estado y a la comunidad internacional que protejan a los civiles y garanticen su libertad de circulación.

En esas solicitudes se incluye explícitamente la continuidad de la atención y la educación. El Consejo también pide la reconstrucción de bienes destruidos y una indemnización justa para los afectados. La Comisión Nassar tendrá que supervisar estas necesidades con las instituciones y organizaciones movilizadas de las aldeas.

Miedo a un vacío después de la FPNUL

Los patriarcas y obispos expresan su preocupación por las posibles consecuencias del fin de la misión de la FPNUL. Se refieren a la seguridad, los riesgos humanitarios y económicos. Exhortan a que se adopten medidas para evitar el vacío de seguridad y garantizar la prestación continua de asistencia humanitaria.

Esta preocupación ya se incluyó en la apelación de los cinco alcaldes. Temían efectos sobre el tráfico, el socorro, pero también sobre empleos, empresas y servicios vinculados a la presencia internacional. The final communiqué sends this request to the authorities, without announcing any replace arrangements.

Más allá del Sur, el Consejo pide al Ministerio de Finanzas que pague las contribuciones debidas a las instituciones gratuitas de educación, salud y acción social. Pide a los organismos eclesiales y humanitarios que coordinen mejor sus recursos y garanticen su gestión transparente. El objetivo es mantener sus servicios a todos los ciudadanos y prestar asistencia a las familias necesitadas.

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