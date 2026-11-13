Recuerdo de Yoplait: el montón de yogur para comprobar

Yoplait recuerda un montón de yogur vendido en Francia hasta el 12 de noviembre. Las opiniones no requieren más consumo. Se utilizan códigos de barras, letra M y plazos para identificar los productos correspondientes. El fabricante se refiere a levaduras que alteran su calidad, sin ningún riesgo de salud identificado en los dos registros oficiales actuales.

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Yoplait recuerda en Francia un montón de yogur Yoplait cesta comercializada hasta el 12 de noviembre de 2026. Los avisos emitidos ese mismo día requieren que ya no sean consumidos y destruidos. El fabricante reporta un deterioro del gusto y el embalaje de las levaduras, que describe como no presentar un riesgo de salud.

El recuerdo no se refiere a toda la marca. Para determinar si un paquete está dirigido, compare su código de barras, lote y plazo de consumo. Una fotografía del embalaje o el nombre del perfume no es suficiente.

Recordatorio Yoplait: ¿qué lotes comprobar?

El archivo 2026-11-0084 cubre varias referencias Cesta de Yoplait: frutos amarillos, frutos rojos, frutos variegados, apricot-nectarina y fresa-rasa. Menciona 125 gramos de ollas, vendidos por cuatro, ocho, doce o dieciséis. Los pares de código de barras y lotes indicados son:

3329770086159: lotes 03/12 M y 07/12 M;

3329770086241 y 3329770086180: Lote 03/12 M;

3329770086166 y 3329770086197: Lote 04/12 M;

3329770086234 y 3329770086104: Lote 07/12 M;

3329770086098: Lote 08/12 M.

Los plazos correspondientes son 3, 4, 7 o 8 de diciembre de 2026. La letra M es uno de los elementos de identificación que se han de revisar. El registro enumera las ventas entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre, en toda Francia.

Los signos citados son Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc y Système U. Esta lista describe la distribución de las referencias relevantes, no un recuerdo de todo yogur vendido en estas tiendas.

0 % de referencia también está sujeta a aviso

Una segunda revisión, referida 2026-11-0085, es sobre la cesta de Yoplait 0% frutos amarillos « offre découverte », en paquete de ocho 125 gramos de macetas. Cubre el código de barras 3329770086357, lote 08/12 M y un plazo de consumo del 8 de diciembre de 2026.

Esta referencia fue comercializada del 6 al 12 de noviembre de 2026 en Carrefour e Intermarché, también en toda Francia. La opinión especifica la marca de salud FR-38-544-004-EC. Esto es un recuerdo voluntario, sin arresto prefectural.

Ya no consumir productos identificados

Ambas hojas describen un sabor picante y un operculum hinchado o mal sellado. Atribuyen estos defectos a una flora de deterioro compuesta por levadura. La indicación de la ausencia de riesgo de salud no elimina la declaración: los productos de los envíos en cuestión ya no deben consumirse.

La compensación anunciada toma la forma de un vale de descuento para los lotes interesados. Ambos avisos actuales indican 0800 00 61 99. No presentan esta compensación como reembolso automático en efectivo.

Los consumidores deben referirse a las referencias específicas en los avisos del 12 de noviembre, en lugar de a una alerta de marca general. Para el paquete 0% « oferta de descubrimiento », el código 3329770086357 y la letra M permiten distinguir el lote recordado de otros productos con una presentación cercana.

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