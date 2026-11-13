Aman 2.0: 150.000 familias dirigidas después de la votación

El 12 de noviembre el Parlamento aprobó un préstamo de 200 millones de dólares para fortalecer las redes de seguridad social. El ministerio está preparando Aman 2.0 para 2027, con un objetivo de 150.000 familias en comparación con alrededor de 106.000 actualmente. El proyecto combina transferencias de dinero, inclusión económica y servicios sociales. La contribución propuesta de 70 millones de dólares para el presupuesto 2027 se financia por separado. La votación no significa la apertura inmediata de nuevos servicios.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El programa Aman 2.0 está dando un paso adelante después de la aprobación el 12 de noviembre del préstamo de protección social de 200 millones de dólares. El Ministerio de Asuntos Sociales está planificando la ejecución en 2027. Se dirige a 150.000 familias, en comparación con alrededor de 106.000 actualmente, con criterios actualizados para una mejor integración de los hogares empobrecidos por la guerra y la crisis económica.

El voto parlamentario se refiere al acuerdo con el Banco Mundial, transmitido por el Decreto 3228. Interviene después de varios meses de espera. El 4 de septiembre, el departamento advirtió que esta financiación adicional aún no había entrado en vigor. The resources then available were sufficient to maintain transfers until the end of 2026.

Por consiguiente, el nuevo acuerdo debe apoyar tanto la continuidad de la ayuda como su ampliación. No es un anuncio de pago inmediato a nuevos receptores. The Ministry plans to first complete administrative procedures and enforcement provisions.

Aman 2.0 necesita revisar la orientación familiar

El ministro Hanine Sayed tiene la intención de adaptar el programa a situaciones de pobreza que han surgido desde la guerra y la pérdida de ingresos. Su departamento anunció una actualización de los criterios, acompañada de auditorías periódicas. Se dirigen a las aldeas, los bolsillos de la pobreza y las zonas más afectadas.

Este enfoque amplía el diseño del Banco Mundial en enero. El proyecto debe fortalecer a Daem, la plataforma que apoya la gestión de las transferencias de Aman. El objetivo es convertirlo en un registro social más amplio, que también puede ser utilizado por otros programas públicos. La actualización de los registros y situaciones debe hacer que la ayuda responda mejor a los cambios en las condiciones de vida.

El cambio anunciado a 150.000 familias representa otros 44.000 hogares en comparación con el número citado por el Ministerio. Este es un objetivo de cobertura, no una lista de nuevas admisiones ya validadas.

160 millones de dólares para transferencias

Durante el período de sesiones, Hanine Sayed presentó la distribución del préstamo, según el informe de la prensa económica libanesa. Las transferencias de dinero son el primer artículo, con $160 millones. Las otras esferas son la inclusión económica, los servicios sociales y los centros de desarrollo social.

Assigned Monto Transferencia monetaria 160 millones de dólares Inclusión económica 20 millones Servicios sociales para las personas vulnerables 5 millones Servicios de los centros de desarrollo social 7 millones

Estos cuatro artículos representan 192 millones de dólares, es decir, el 96% del préstamo. El Ministerio utiliza esta proporción para designar todos los apoyos familiares, servicios y programas. Por lo tanto, no significa que el 96% del sobre sea pagado directamente en efectivo. Sólo las transferencias de dinero representan el 80% del total.

El saldo debe incluir los gastos de supervisión, administración, auditoría y financiación. La distinción entre la ayuda monetaria y los servicios explica por qué el sobre total no puede dividirse por el número de familias para calcular un subsidio individual.

Todavía se ha de examinar una contribución del presupuesto nacional

Hanine Sayed también recordó la propuesta de aumentar la contribución del Estado al programa a 70 millones de dólares en el proyecto de presupuesto 2027. Esto equivale a una decisión presupuestaria separada del préstamo aprobado el 12 de noviembre.

El Ministro aboga por un aumento gradual de la financiación nacional para reducir la dependencia de los recursos externos a mediano plazo. Para los beneficiarios, el préstamo y la contribución presupuestaria persiguen el mismo objetivo de continuidad. Sin embargo, no tienen el mismo origen ni el mismo calendario legal.

Vincular el apoyo financiero al acceso a los servicios

El Banco Mundial aprobó este proyecto social en enero, incluyendo un paquete de financiación separado de $150 millones para la transformación digital. Sólo el sobre social de 200 millones está preocupado aquí.

Su diseño combina transferencias con oportunidades de integración económica y servicios sociales, prestando especial atención a las mujeres, los jóvenes y las personas vulnerables. Por lo tanto, Aman 2.0 no se limita a aumentar el número de contratistas: también debe organizar su acceso a estos diferentes dispositivos.

El ministerio puso el comienzo del nuevo proyecto en 2027, después de los preparativos necesarios. Los procedimientos precisos de registro, selección y pago deben acompañar esta aplicación.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews