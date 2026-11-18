El tráfico aéreo de Beirut disminuyó alrededor del 20% en los primeros diez meses de 2026, según dos publicaciones bancarias. Las llegadas disminuyen más que las salidas. Sin embargo, las diferencias entre la serie requieren una distinción entre la tendencia común y los totales detallados, que siguen siendo reconciliados con las autoridades.

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El tráfico en el aeropuerto internacional de Beirut sigue estando muy por debajo de su nivel 2025. Dos publicaciones bancarias colocan el número de pasajeros alrededor de 4,77 millones en los primeros diez meses de 2026, una disminución de casi el 20% por año. Sin embargo, sus cifras detalladas divergen sin cuestionar este orden de magnitud.

Llegadas más afectadas que las salidas

En su publicación del 18 de noviembre, Blominvest anuncia 4.764.613 pasajeros de enero a octubre, en un 19,92% anual al año. El desglose muestra 2.361.687 llegadas, un 22,07% y 2.401.140 salidas, un 17,69%. El tránsito llega a 3.205 pasajeros.

El departamento de investigación económica de Crédit Libanais, en una nota del 5 de noviembre, mantuvo un acumulativo de aproximadamente 4,77 millones, en un 19,83 %. También muestra una disminución del 22,07% en las llegadas, pero del 17,56% en las salidas. Por lo tanto, el hallazgo común es que hay una contracción más marcada de los insumos que los productos.

Octubre: una disminución anual menos pronunciada

Sólo en octubre, Blominvest tenía 528.645 pasajeros, una disminución del 2,78% en comparación con octubre de 2025. Este total incluye 253.053 llegadas, 275,252 salidas y 340 pasajeros de tránsito. La disminución de septiembre es del 19,18%.

Estas dos comparaciones no describen la misma evolución. La disminución mensual se mide de septiembre a octubre; el cambio anual se compara dos meses de octubre. La disminución anual del mes es significativamente menos pronunciada que la de la acumulación desde enero. Sin embargo, no es suficiente para establecer un giro sostenible: sólo un mes no resume la trayectoria del año.

Serie para no ser fusionada

Un cheque aritmético revela una inconsistencia en la acumulación de Blominvest: la adición de llegadas, salidas y tránsitos da 4,766,032, es decir, 1.419 más que el total anunciado. Esta diferencia representa alrededor del 0,03% de este último. Afecta la exactitud del total, pero no el hallazgo de una disminución de alrededor del 20%.

Crédit Libanais tiene 530.296 pasajeros para octubre, en comparación con 528.645 en Blominvest. Por lo tanto, los dos valores no deben mezclarse para reconstruir una serie. No se encontraron registros oficiales detallados de septiembre y octubre de 2026 para resolver estas diferencias en las páginas estadísticas públicas consultadas. Las cifras exactas son las anunciadas por cada publicación, no los valores reconciliados.

Un indicador de tráfico, sin ingresos turísticos

La disminución de los pasajeros es un indicador de la actividad del aeropuerto. No mide un número único de visitantes o, por su cuenta, turismo: un viaje de ida y vuelta alimenta las llegadas y salidas, y no todos los viajeros son turistas. Estos datos tampoco permiten la pérdida de ingresos para hoteles, restaurantes o tiendas.

El crédito libanés también informó de 38.998 movimientos de aeronaves durante los primeros 10 meses, en un 15,77%. La contracción de los vuelos es menos pronunciada que la de los pasajeros en esta publicación. Sin detallar la capacidad del avión y los asientos ofrecidos, esta diferencia no permite el cálculo de una tasa de llenado o la rentabilidad de las empresas.

Fuentes y método

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