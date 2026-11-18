La apertura de ofertas para 1.234 viviendas E1 se pospone hasta la formación del próximo gobierno israelí. Esta suspensión no es nula. Interviene después de las sanciones británicas contra ocho empresas relacionadas con los asentamientos, mientras que los opositores exigen el abandono del proyecto y el municipio lo cuestiona.

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La apertura de ofertas para 1.234 viviendas E1 en la Ribera Occidental ocupada debe esperar al próximo gobierno israelí. El asesor jurídico del gobierno, Gali Bahav-Miara, impuso este nuevo aplazamiento el martes 17 de noviembre de 2026. La etapa estaba programada para el jueves 19 de noviembre. La convocatoria de licitaciones sigue vigente, pero las autoridades aún no pueden seleccionar las empresas responsables de la construcción.

Esta congelación llegó el día en que Londres castigó a ocho empresas relacionadas con los asentamientos. Así pues, el procedimiento israelí está bloqueado en la etapa de adjudicación, mientras que las empresas enfrentan restricciones financieras británicas. The Israeli legal ground concerns the powers of the Transitional Government. Las sanciones británicas cubren las actividades económicas en las colonias.

E1: preservar la elección del próximo gobierno

El Ministerio de Justicia de Israel considera que el gobierno saliente debe cumplir una obligación de restricción. Según su explicación, reproducida por Peace Now, este límite también abarca decisiones que comprometerían fuertemente al próximo equipo. Abrir sobres y luego seleccionar empresas podría llevar a contratos que son difíciles de deshacer.

La medida deja que el gobierno venga y decida antes de esta etapa. No prejuzga su decisión. Paz Ahora da la bienvenida al aplazamiento, pero pide una cancelación definitiva. La organización contraria a la colonización distingue así la suspensión obtenida del objetivo político que persigue.

19 de noviembre se refería al examen de las licitaciones

En su presentación de la opinión anterior de la Autoridad de Tierras de Israel, de fecha 11 de octubre, Peace Now identificó dos plazos. El plazo para la presentación de licitaciones venció el 19 de octubre. However, their opening and examination were not to take place until 19 November.

El nuevo informe bloquea la elección de atributos. Abrir los sobres normalmente permite al comité examinar las propuestas y luego seleccionar las empresas. En los contratos siguientes se les asignan derechos a construir los paquetes correspondientes. Es este compromiso contractual que el Asesor Jurídico pretende dejar a la discreción del próximo gobierno.

En la primera sesión se abordó el potencial de uso electoral del expediente. El municipio de Ma’ale Adumim y el Ministro de Hacienda Bezalel Smotrich habían desafiado las restricciones. El debate actual se centra ahora en los compromisos que un gobierno de transición puede hacer antes de que su sucesor asuma el cargo.

Un proyecto territorial todavía en disputa

E1 se encuentra entre Jerusalén y Ma’ale Adumim. El proyecto recibió la aprobación final en agosto de 2025, después de años de oposición internacional. Sus opositores denuncian las consecuencias de la expansión de los asentamientos en esta zona estratégica.

Para los palestinos y varios gobiernos occidentales, la construcción socavaría la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. En particular, Londres pone de relieve el riesgo de separación entre la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. La congelación mantiene esta cuestión territorial en las decisiones que deberá adoptar el próximo equipo rector.

Según la prensa israelí, el alcalde de Ma’ale Adumim, Guy Yifrach, se propone remitir el asunto al Tribunal Superior. Acusa al asesor legal de favorecer las consideraciones políticas. El municipio impugna así la restricción de los poderes del gobierno saliente, mientras que Peace Now pide al próximo ejecutivo que abandone la convocatoria de licitaciones.

Londres apunta a negocios, no todo comercio

El paquete británico del 17 de noviembre apunta a ocho empresas de construcción, promoción y arquitectura relacionadas con el colonialismo. También incluye el Tzav 9, un movimiento acusado de obstaculizar la ayuda a Gaza. Las nueve entidades están sujetas a congelación de activos y prohibición del ejercicio de funciones de gestión.

Ed Miliband, jefe de diplomacia británica, pide a las empresas que no participen en E1. Sin embargo, su Gobierno distinguió las actividades de asentamiento del comercio con Israel en la Línea Verde. Estas denominaciones no son un embargo comercial general.

El Ministerio está preparando restricciones separadas sobre productos de colonia y su publicidad inmobiliaria. Por consiguiente, ya se han adoptado medidas financieras, mientras que las nuevas restricciones comerciales siguen otro calendario. El Ministerio de Justicia israelí, por su parte, basa el aplazamiento de las obligaciones del gobierno de transición, no la decisión británica.

Anti-measures announced, financing under pressure

Gideon Saar, Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, rechaza las sanciones y promete una respuesta. Dijo que quería fortalecer los asentamientos en lugar de cambiar esa política. El gobierno está examinando varias opciones de represalia, sin anunciar el mecanismo en esta etapa.

Según la prensa israelí, Eran Roll, del centro de construcción israelí, teme una disminución de los inversores y financieros extranjeros. El efecto de las sanciones dependerá en particular de los activos de las empresas y sus relaciones financieras dentro del perímetro británico. El siguiente paso es la formación del gobierno y luego su decisión sobre el futuro de la convocatoria de licitaciones.

Referencias e ilustración

17 de noviembre decisión y respuesta Peace Now;Cronología de la presentación y apertura de licitaciones;Sanciones británicas de 17 de noviembre;Informes de prensa israelíes.

Ilustración: Ma,Ron Almog,CC BY 2.0Redimensionado cuadro completo, Libnanews dressing. Esta vista no representa el sitio E1.

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