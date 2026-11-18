Los activos de reserva exterior del Banco del Líbano al 15 de noviembre de 2026 ascendieron a $11.53 mil millones. Hacen 64,12 millones fuera de la primera quincena. El balance distingue estos activos líquidos de oro y eurobonos, sin medir reservas netas ni detallar el origen del aumento.

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Los activos de reserva exterior del Banco del Líbano aumentaron en 64.12 millones de dólares durante la primera mitad de noviembre de 2026. Llegaron a $11.53 mil millones el 15 de noviembre, en comparación con $11.47 mil millones a finales de octubre. El aumento fue del 0,56%, según las cantidades detalladas del balance bimestral.

Este aumento se refiere a activos extranjeros líquidos y no residentes, excluyendo el oro. Mejora este artículo de balance, mientras que el valor de libro de oro disminuye en el mismo período. El total de activos disminuyó ligeramente a 92,79 millones de dólares.

BDL: Los activos de divisas aumentan en un 0,56%

El balance expresa sus cantidades en miles de libras libanesas. Su conversión a razón de 89.500 libras por dólar, como se indica en el documento, asciende a 1.1.529 millones de dólares al 15 de noviembre. La suma comparable al 31 de octubre es de 11.400 millones. La diferencia es de $64.12 millones.

Las cantidades redondeadas a dos lugares decimales no permiten que esta variación precisa se encuentre sola. La ganancia es de dos semanas, no un mes completo o una comparación anual.

Saldo 31 de octubre de 2026 15 de noviembre 2026 Cambio Bienes de reserva exterior 11,465 millones de dólares 11.500 millones de dólares +64.12 millones O 36.800 millones de dólares 35.000.917 millones de dólares – 883,04 millones de dólares Total del activo 92.856 millones de dólares 92.793 millones de dólares 62,26 millones de dólares

Los cambios se deben a cantidades no redondeadas. El aumento de los activos de divisas y la disminución del oro no resumen todos los movimientos: otros artículos se incluyen en el balance total.

Activos líquidos pero no un saldo neto

La definición adoptada por el banco central aísla los activos extranjeros líquidos que no son residentes. Este artículo proporciona información sobre una reserva de activos. No deduce las obligaciones de BDL a los bancos, el Estado o sus otros acreedores.

Por consiguiente, los 11,53 millones de dólares no constituyen reservas netas. Tampoco representan un sobre libremente disponible para el reembolso de los depósitos bancarios. La valoración de una posición neta requiere la reconciliación con las obligaciones correspondientes, dependiendo de su moneda, madurez y naturaleza.

El balance presenta por separado los eurobonos del Estado libanés en la cartera de valores. Su valor de mercado al 15 de noviembre es de 1.514 millones de dólares. Estas reclamaciones del Estado no se suman a la línea de activos líquidos de reserva extranjera.

El oro sigue una evolución distinta

El valor de libro del oro aumentó de 36.80 a 35.92 millones de dólares entre las dos órdenes. El documento especifica una valoración a precio de mercado. Por lo tanto, un cambio en esta línea puede reflejar la del precio, sin corresponder a una corriente de efectivo equivalente.

La disminución de 883,04 millones de dólares no es suficiente para establecer una venta de oro. La tabla bimestral aquí no proporciona un desglose entre el efecto de precio y el cambio de cantidad.

El aumento aún no revela el origen de los flujos

La conciliación de los dos balances muestra el aumento de las existencias de divisas extranjeras, pero no detalla las transacciones que explican. En esta publicación no se incluyen compras de dólares, reglamentos, ingresos y valoraciones.

La siguiente situación bimestral permitirá que las acciones sean monitorizadas a finales de noviembre. La identificación de los flujos que alimentan este movimiento dependerá de información adicional del banco central.

Fuente e ilustración

Saldo oficial del Banco del Líbano al 15 de noviembre de 2026. Conversiones y cambios basados en cantidades publicadas a la tasa indicada en el documento.

Cubierta: Banco de la fachada del Líbano, archivo publicado en mayo 2019. © François el Bacha / Libnanews. Un vestido totalmente redimensionado y editorial.

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