El jefe de Leumi reporta dificultades financieras en el extranjero para algunos clientes israelíes. Sus comentarios no demuestran una congelación general del crédito o un efecto de las sanciones británicas. Londres dirige nueve entidades específicas, mientras que el banco publica un beneficio trimestral cerca de tres mil millones de shekels.

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Hanan Friedman, Director Gerente del Banco Leumi, informó el 17 de noviembre que algunos clientes israelíes tenían dificultades para financiar sus operaciones en el extranjero. Su observación llega en un momento en que Londres castiga a las empresas vinculadas a los asentamientos de la Ribera Occidental. Friedman no atribuyó estas dificultades a las sanciones.

Leumi apoya a sus clientes internacionalmente

En eltranscripción de la conferencia de resultados del tercer trimestreFriedman describe los obstáculos observados en las últimas semanas por los clientes con importantes filiales o actividades fuera de Israel. Según él, están luchando por obtener financiación suficiente de los bancos internacionales. Leumi interviene para acompañarlos y ve también un potencial de crecimiento.

Este pasaje no denomina los establecimientos extranjeros interesados, las empresas clientes, los países o las cantidades rechazadas. Friedman no atribuye estas dificultades a las sanciones.

Resultados fuertes para Leumi

Elel 17 de noviembreanuncia un beneficio trimestral cerca de 3 mil millones de shekels, hasta el 10,6% durante un año. La rentabilidad de los propios fondos es del 16,9%. La tasa es de 18,5% sin impuestos especiales en los bancos.

El retorno anunciado a los accionistas asciende a 1.500 millones de shekels: 1.200 millones de dividendos en efectivo, el saldo en redención de acciones. La cartera de préstamos ha aumentado un 12,7% desde principios del año.

Las sanciones británicas se dirigen a entidades específicas

El mismo díagobierno británicoanunció medidas contra ocho empresas de construcción, promoción de propiedades o arquitectura relacionadas con el colonialismo. Tzav 9, acusado de obstruir la ayuda a Gaza, también está designado. Este paquete,ya detallado por Libnanewsno es un embargo general contra las empresas israelíes.

Elnotificación oficiallas listas incluyen Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, Ariel Residential Judea y Samaria, Ami Gvirtzman 2021 Architects y Z.F. Building Company. Mencionó una congelación de activos y una pena por prohibir el ejercicio de funciones directivas. Bank Leumi no es una de estas nueve nuevas designaciones.

Londres adjunta su anuncio a los plazos del proyecto E1 y a la defensa de una solución de dos estados.

La demanda de crédito como motor del crecimiento

En sus respuestas a los analistas, Friedman presenta acompañamiento en el extranjero como una extensión de la relación de Leumi con los clientes. Al mismo tiempo, destaca la demanda prevista de infraestructura, incluidos centros de datos, centrales eléctricas y transporte.

El desarrollo de estas financiaciones también explica el arbitraje entre la remuneración de los accionistas y el capital mantenido por el banco. Friedman afirma que esta distribución se revisa trimestralmente según los requisitos de crédito. Así pues, la evolución de los préstamos internacionales constituye, en su discurso ante los inversores, una dificultad para algunos clientes y una posibilidad adicional de actividad para Leumi.

Ningún dato presentado durante este intercambio mide una congelación general de crédito a las empresas israelíes o establece un vínculo causal con las designaciones británicas del 17 de noviembre.

Ilustración: Edificio del Banco Leumi, calle Jaffa, Jerusalén, 2 de octubre de 2012,Rimonah Traub / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Libnanews bajo la misma licencia. Fotografía de archivos.

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