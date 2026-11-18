Las autoridades sirias tienen el objetivo de diciembre de reanudar los pasajes en Arida, después de la reconstrucción del puente y la modernización de las instalaciones fronterizas. El trabajo se refiere a edificios, carreteras, redes y controles aduaneros, con una separación prevista entre pasajeros y mercancías. Este plazo sigue siendo un objetivo sujeto a las últimas verificaciones técnicas y administrativas. No significa que el puesto ya esté abierto o que se haya fijado una fecha específica de reanudación para todos los vehículos.

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El cruce fronterizo de Arida se está preparando para reanudar los pasajes de pasajeros y camiones en diciembre. Las autoridades sirias anuncian el comienzo de la labor en su fase final, tras la reconstrucción del puente y la modernización de las instalaciones. El plazo sigue estando sujeto a la terminación de los preparativos.

Arida entra en las últimas etapas del proyecto de construcción

Mazen Allouche, Head of International Relations and Cooperation at the General Authority of the Syrian Borders and Customs, detalló el proyecto el 16 de noviembre. El trabajo cubre el puente que une los dos países, los edificios administrativos y aduaneros y la recepción de pasajeros.

También se han ampliado las carreteras interiores y los espacios de tránsito. Una zona separada albergará carga, con rutas separadas para camiones y automóviles de pasajeros. Las autoridades presentan a esta organización como un medio para reducir la congestión en el puesto.

Equipos y redes aduaneros modernizados

El programa incluye dispositivos de control de rayos X y procedimientos de autorización electrónica. Los servicios de pasaporte e inmigración deben estar vinculados a bases centralizadas. El objetivo anunciado es facilitar la verificación y el procesamiento de los cruces.

Según Mazen Allouche, el último trabajo aún incluye cobertura de carretera y asiento y acabado técnico. El proyecto también abarcaba agua, saneamiento, comunicaciones e iluminación solar.

Las áreas de descanso, los puntos de primeros auxilios y la conexión a Internet están entre las instalaciones anunciadas. La coordinación con la parte libanesa sigue preparándose para el funcionamiento del cruce.

Aún no se han completado las formalidades de apertura

El calendario presentado es diciembre, después de los últimos pasos técnicos, administrativos y de control. No constituye el anuncio de una apertura inmediata a todos los vehículos.

El puente sufrió daños por el ascenso de Nahr al-Kabir a principios de 2026. El trabajo debe restaurar un vínculo útil con los habitantes, los viajeros y el comercio entre el norte del Líbano y Siria. Queda por determinar la fecha exacta de reanudación.

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