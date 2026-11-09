Aeropuerto de Beirut y vuelo del MEA
De Bir Hassan a Khaldé, la historia del aeropuerto de Beirut y del MEA en seis documentos reales y fechados. MEA fue fundada en 1945; el nuevo aeropuerto fue inaugurado en abril de 1954. Después de la guerra civil, su reconstrucción comenzó en 1994. Se convirtió en Rafic Hariri en 2005, luego MEA se unió a SkyTeam en 2012.
Archivos y créditos:
• Mapa publicado en 1948, aerolíneas en 1947: CIA / Biblioteca del Congreso, dominio público americano. https://www.loc.gov/item/2013593021/
• Beirut, 1958, terminal y C-124 militares: US Air Force, US public domain. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dafb-63dtcw-c124-lebanon-1958.jpg
• Terminal, 1982: James Case / CapCase. https://www.flickr.com/photos/7467877@N07/12053648495/
• MEA en Stansted, 1985: Steve Knight / kitmasterblake. https://www.flickr.com/photos/58415659@N00/15588768017/
• Dos vistas en Beirut, 8 de noviembre de 2013: abdallahh. https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/112642256/ y https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/11264299033/
Photos Case, Knight and abdallahh: CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; resizing and editing. No se generan imágenes. Las fotos de 1958 y 2013 no representan las ceremonias de 1954, 2005 o 2012.
Fuentes: DGAC Lebanon, State Action Plan 2023 (ICAO); KLM/ SkyTeam, 28 de junio de 2012: https://news.klm.com/midddle-east-airlines-joins-skyteam/
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