La explosión de las siderurgias de Habaş en Aliağa, provincia de Izmir, mató a 16 personas el lunes 9 de noviembre. Reep Tayyip Erdoğan anunció que 13 heridos permanecían en tratamiento, dos de ellos en estado grave. Las autoridades han abierto investigaciones judiciales y administrativas. Los primeros hallazgos se refieren a la caída de un puente rodante, mientras que la empresa indica que el trabajo de mantenimiento estaba en marcha. Cinco personas fueron arrestadas, según la prensa turca. Queda por establecer la responsabilidad.

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La explosión de aceros Habaş en Aliağa en Turquía occidental mató a 16 personas el lunes 9 de noviembre de 2026. El Presidente Recep Tayyip Erdoğan anunció este resultado después de una reunión del gobierno. Trece heridos continúan su tratamiento, dos de ellos en estado grave. Las investigaciones judiciales y administrativas deben determinar las circunstancias de la tragedia y las posibles responsabilidades.

El sitio industrial se encuentra en la provincia de Izmir, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad portuaria. Las víctimas son trabajadores de fábrica. El balance ha aumentado durante la tarde durante la investigación y la información hospitalaria.

La explosión de aceros Habaş y la caída de una grúa

La provincia de Izmir se encuentra a las 12.00 horas, o a las 9.00 horas, en el distrito de Bozköy. Sus hallazgos iniciales sugieren la ruptura de un puente rodante, que cayó en un horno de arco durante una operación de fundición de acero líquido. Esta descripción sigue siendo la de las primeras observaciones oficiales, antes de las conclusiones de los investigadores.

El gobernador Süleyman Elban describió una caída en el equipo durante una operación para reemplazar el equipo. Un incendio siguió la explosión. Relief ha movilizado bomberos, equipos médicos y servicios turcos de gestión de desastres.

El alcalde de Izmir, Cemil Tugay, dijo que los equipos estaban trabajando para limpiar una plataforma colapsada. The wounded reached several hospitals in the area. Los anuncios iniciales de personas atrapadas en los escombros precedieron a la revisión presidencial de la noche.

Habaş evoca el trabajo de mantenimiento

En una declaración retransmitida por una agencia turca, Habaş presenta el accidente como ocurrido durante el trabajo de mantenimiento previsto. La empresa afirma que este trabajo se refería a uno de los hornos de arco eléctrico en su sitio en Aliağa.

La dirección confirma muertos y heridos entre sus empleados. Afirma que sus equipos de emergencia intervinieron y que los heridos fueron hospitalizados. She also claims to work with the competent authorities to determine the causes of the accident. Estas declaraciones no constituyen las conclusiones de la investigación.

Cinco personas detenidas, según la prensa turca

La Fiscalía de Menemen abrió la investigación judicial. Five persons were arrested in this context, according to reports from Turkish agencies taken up by several local media. Los investigadores están buscando posibles negligencias o responsabilidades. Una investigación no prejuzga la culpabilidad de las personas afectadas.

Recep Tayyip Erdoğan envió al Ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Vedat Işıkhan, a Izmir. The Presidency confirmed their move and the opening of both investigations.

El Presidente pidió que se estableciera el accidente, sus causas y posibles fracasos. The DEM opposition party, for its part, called for a transparent investigation and prosecution of those responsible if there were any shortcomings.

The expertise still needs to specify the technical sequence of the explosion and the safety conditions in the workshop. Continúa el tratamiento de los 13 heridos.

Foto de ilustración: Recep Tayyip Erdoğan en una conferencia de prensa en La Haya el 25 de junio de 2025. Este archivo no muestra el accidente de Aliğa ni su anuncio del 9 de noviembre de 2026. Phil Nijhuis / Ministerio de Relaciones Exteriores holandés, a través de Wikimedia Commons. Foto completa, redimensionada proporcionalmente y rodeada de un aderezo de Libnanews.Imagen original y créditos. Foto y adaptación visual bajocC BY-SA 4.0 licencia.

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