Russia: Ottawa sanctions 62 individuals and entities

El Canadá anuncia sanciones contra 38 entidades y 24 personas relacionadas, según Ottawa, con capacidades militares rusas y canales financieros. Anita Anand presentó estas medidas el 9 de noviembre en París, al margen del G7. La enmienda reglamentaria está fechada el 5 de noviembre. Las nuevas entradas incluyen empresas industriales, bancos y plataformas de criptomoneda. Resultan en una congelación de activos y prohibiciones de transacción para personas en Canadá y canadienses en el extranjero.

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Las sanciones canadienses contra Moscú se extienden a 38 entidades y otras 24 personas. La canciller canadiense Anita Anand anunció el lunes 9 de noviembre de 2026 en París, junto a la Reunión de Jefes de Diplomacia del G7. Ottawa incluye capacidades balísticas rusas, actividades cibernéticas y canales financieros que, según el gobierno canadiense, apoyan la guerra contra Ucrania.

El anuncio diplomático se refiere a una enmienda reglamentaria de fecha 5 de noviembre. Las 62 nuevas entradas figuran en la Lista 1 del Reglamento sobre medidas económicas especiales de Rusia. Por lo tanto, es una serie de sanciones presentadas públicamente este lunes, cuyo texto jurídico ya había sido modificado la semana anterior.

Sanciones canadienses contra misiles blancos de Moscú

Global Affairs Canada es la base industrial rusa de defensa. Según el Ministerio, las medidas deben reducir los medios para desarrollar la tecnología de misiles balísticos. Anita Anand afirma querer debilitar la capacidad de Vladimir Putin para golpear ciudades ucranianas. Este objetivo constituye la justificación política de las sanciones; su efecto en la producción o utilización de misiles no se cuantifica en el anuncio.

La presentación oficial del plan menciona a líderes y empresas que participan en cadenas de suministro para estas capacidades militares. También cita actores en redes de transporte ilegal y actividades cibernéticas atribuidas a Rusia. Ottawa asocia a proveedores industriales con intermediarios que pueden facilitar sus operaciones.

Bancos y plataformas criptomonedas

El componente financiero incluye plataformas de intercambio de criptomonedas. El gobierno canadiense los culpa por apoyar la economía de guerra rusa y quiere aumentar su costo. Presenta esta acción como un aumento de la presión con sus aliados y socios.

Las regulaciones incluyen EXMO Exchange Limited, Rapira Group LLC y Aifory LLC. Ozon Bank, Yandex Bank, Wildberries Bank y National Settlement Depository también aparecen entre las nuevas entidades designadas. La lista industrial incluye Votkinskiy Zavod, Kamensky Combine, Morozov Plant, Altai Research and Production Centre y Mikron.

El texto de enmienda da los nombres de las entidades y, en varios casos, sus otros nombres. No proporciona una descripción detallada de los hechos de cada caso. Por consiguiente, las razones generales planteadas por el departamento no permiten a cada organización asignar todas las actividades mencionadas en el comunicado de prensa.

Congelación de activos y prohibiciones de transacción

La inclusión en el anexo 1 da lugar a una congelación de activos y una prohibición de las transacciones. Estas obligaciones se aplican a las personas presentes en el Canadá y a los canadienses en el extranjero. Entre ellas figuran los bienes que posean o en nombre de las personas designadas, las transacciones conexas, el suministro de bienes y los servicios financieros que se les prestan.

El plan prevé excepciones y un mecanismo para que las personas designadas soliciten la eliminación de sus nombres. En el comunicado no se especifica la cantidad de activos que podrían ser detenidos como resultado de estas nuevas entradas.

La enmienda del 5 de noviembre también incluye una excepción específica para los buques que ya figuran en el anexo 1.1. Autoriza los servicios financieros necesarios para que sus propietarios, operadores o administradores obtengan servicios jurídicos en el Canadá en relación con la aplicación de prohibiciones. Esta disposición acompaña nuevas designaciones de personas y entidades; no constituye un levantamiento general de las restricciones marítimas.

Ilustración: Anita Anand en la Comisión Europea en Bruselas el 2 de diciembre de 2025. Jennifer Jacquemart / Comisión Europea, © Unión Europea, via Wikimedia Commons. La fotografía se mantuvo completa y redimensionada proporcionalmente; Libnanews editorial dressing añadido alrededor de la imagen. Foto y créditos ; cC BY 4.0 license.

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