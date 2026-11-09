Crecimiento económico en Francia: repunte esperado

El Banco de Francia prevé un aumento moderado del PIB en el cuarto trimestre de 2026, sin anunciar tasas precisas. Su investigación describe un reinicio industrial esperado en noviembre, pero conserva una fuerte reserva ante incertidumbres. Las últimas cuentas INSEE muestran una disminución del 0,1% en el tercer trimestre, a pesar del aumento del consumo familiar. Las inversiones y las exportaciones disminuyeron. Una recuperación al final del año evitaría dos trimestres consecutivos de contracción, sin garantizar una mejora uniforme en los sectores.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El crecimiento económico en Francia se reanudaría moderadamente en el cuarto trimestre de 2026, según el Banco de Francia en su encuesta publicada el lunes 9 de noviembre. Este escenario descartaría un segundo trimestre consecutivo de contracción. Sin embargo, la institución no da tasas precisas y destaca la alta incertidumbre que rodea este pronóstico.

Crecimiento económico en Francia: un comienzo desigual

Las empresas anticipan una aceleración industrial en noviembre, un crecimiento más lento de los servicios y la casi estabilidad del edificio. En octubre, las actividades de aeronáutica, defensa y centro de datos apoyaron la producción. El automóvil sigue en dificultad.

Las respuestas también indican presiones de liquidez. Las incertidumbres políticas, presupuestarias y sociales, así como los combustibles más caros, retrasan ciertos proyectos y decisiones.

La encuesta se basa en aproximadamente 8.500 empresas o establecimientos encuestados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Se distingue su evaluación del mes anterior de sus expectativas para el mes siguiente.

Estas respuestas no son un estudio amplio de la producción nacional. Los saldos de opinión miden el equilibrio entre las evaluaciones favorables y desfavorables y están sujetos a ponderaciones y ajustes estacionales. Así pues, un aumento de estos indicadores no corresponde directamente a un porcentaje de crecimiento del PIB.

Un rebote esperado después de la caída en el tercer trimestre

El punto de partida sigue siendo frágil. Según la primera estimación del INSEE, publicada el 30 de octubre, el PIB cayó un 0,1% entre julio y septiembre. Se estanca en el segundo trimestre, después de un descenso del 0,2% en el primero.

Indicador en el tercer trimestre 2026 Cambio trimestral PIB -0,1% Consumo de hogares +0,4 % Total de inversiones -0,6% Exportaciones -1,7%

Estos datos del INSEE se ajustan estacionalmente y día de trabajo. El consumo aumentó, pero la inversión disminuyó aún más. El comercio exterior ha retirado 0,6 puntos porcentuales del crecimiento trimestral.

El concepto habitual de recesión técnica se refiere a dos trimestres sucesivos de disminución del PIB. El crecimiento positivo al final del año evitaría esta sucesión después del descenso del verano. Sigue siendo, en esta etapa, un pronóstico y no un resultado observado.

El Banco de Francia combina su encuesta con otros indicadores para estimar la actividad trimestral. Los próximos resultados se utilizarán para determinar si el reinicio industrial previsto está teniendo lugar y compensa la debilidad de otros sectores.

Imagen de la ilustración: Edificio del Banco de Francia, rue Croix-des-Petits-Champs en París, 21 de abril de 2024. Archivo de Boubloub, vía Wikimedia Commons, bajoCC0 1.0. Foto entera, proporcionalmente tamaño, con Libnanews aderezo.Imagen original y créditos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews