Afifa Karam, una pluma libanesa en Louisiana

Nacido en Amchit y instalado en Louisiana, Afifa Karam escribió tres novelas árabes publicadas en Nueva York entre 1906 y 1910. Periodista, traductora y directora de publicaciones femeninas, defiende la educación y la solidaridad entre las mujeres. Su viaje vincula al Líbano, la prensa migratoria y los inicios de la novela árabe moderna. Una monografía académica publicada en septiembre de 2026 destaca esta obra, que desde hace mucho tiempo se ha mantenido alejada de las historias literarias más difundidas.

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Nacido en Amchit en 1883, que murió en Louisiana en 1924, Afifa Karam convirtió la novela y el periodismo en instrumentos para defender a las mujeres. Sus tres novelas árabes, publicadas en Nueva York entre 1906 y 1910, arrojaron luz sobre un capítulo poco conocido de la literatura libanesa sobre la emigración. Una monografía universitaria publicada en septiembre de 2026 nos invita a volver a este trabajo.

En las páginas antiguas, su nombre aparece en árabe y luego en inglés. Afifa Karam firma libros, dirige una publicación y dirige lectores. Estos documentos muestran a una mujer totalmente comprometida en la vida intelectual de su tiempo. También te permiten seguir un viaje entre tres lugares: Amchit, donde crece; Shreveport, donde se instala; Nueva York, donde sus textos encuentran a sus editores.

Afifa Karam, de Amchit a Louisiana

Afifa Karam abandonó el Monte Líbano en 1897, cuando tenía catorce años, después de su matrimonio. Cruzó el Atlántico con su esposo, conocido en los Estados Unidos como Juan, su madre y su hermana. La familia se estableció en Shreveport. Esta ciudad de Louisiana permaneció su lugar principal de residencia hasta su muerte en 1924.

Cuestiones de precisión. Los libros tienen una dirección de Nueva York, pero su autor no vive principalmente en Manhattan. Su actividad vincula a los sudamericanos con los periódicos de habla árabe en Nueva York. Por lo tanto, la emigración no interrumpe su participación en los debates del Levante. Le proporciona otras experiencias, otros interlocutores y un nuevo público.

En ese momento, los términos « Siria » y « Siro-Líbano » se refieren frecuentemente a inmigrantes del Levante Otomano. Su uso en títulos de periódicos y documentos americanos precede a las fronteras contemporáneas. Es necesario mantener este contexto para leer la historia de una mujer nacida en el actual Líbano.

Un periodista que aborda directamente a las mujeres

Afifa Karam colabora en el periódico árabe al-Hoda, fundado por Naum Mokarzel. Dirige una sección sobre cuestiones de mujeres. La educación, la situación de las mujeres inmigrantes y las relaciones entre mujeres y hombres ocupan un lugar central en su trabajo.

Su papel excede el de un contribuyente ocasional. En 1913, fue editora del periódico durante seis meses, durante la ausencia de Mokarzel. También está desarrollando publicaciones para mujeres, incluyendo al-Imra’a al-Suriyya y al-Alam al-Jadid al-Nisa’i. Un número retenido de este último se menciona explícitamente en la versión en inglés de una revista mensual publicada y dirigida por la Sra. Afifa Karam.

Este dispositivo le da a sus ideas una circulación regular. El periódico permite intervenir en un debate, responder a las objeciones y encontrar a los lectores en el próximo número. La novela le da más espacio para mostrar los efectos de las reglas sociales sobre una existencia.

Tres novelas, tres maneras de decir la restricción

Publicado en 1906,Badida wa FouadoBadi y Fouadsigue a una joven modesta. Su amor por el hijo de una familia afluente es contrario a las diferencias sociales. La salida a los Estados Unidos mueve la trama y las posibilidades ofrecidas a los personajes. La cuestión del matrimonio forma parte de una historia de clase y migración.

Fatima al-Badawiyya, traducido generalmente porFátima el beduinoapareció en 1908. La historia reúne a Fátima, un inmigrante del Líbano, y Alice, un americano rico. Sus intercambios enfrentan dos experiencias femeninas y prejuicios mutuos. La solidaridad se construye a través del discurso, la recepción y la escucha.

La novela no reduce este diálogo a una lección estadounidense dada a una mujer árabe. Fatima puede responder, criticar y mover el juicio de su interlocutor. Sin embargo, la ayuda mutua no elimina sus diferencias en la riqueza o posición social. Esta tensión da al libro un alcance más preciso que simplemente elogiar el entendimiento entre culturas.

En 1910,Ghadat Amchit,La joven chica de Amchittraer la historia de vuelta al país. El matrimonio forzado y la violencia doméstica estructuran el destino de la heroína. El autor también examina la brecha entre el discurso reformista y el real énfasis en la mujer. Los tres libros abordan así el mismo problema en situaciones diferentes: ¿quién decide su vida?

Un lugar en la historia de la novela árabe

Estas fechas sitúan Afifa Karam entre los pioneros de la novela árabe moderna. Sus tres libros antesZaynab, publicado en 1914 por Mohammed Hussein Haykal egipcio y presentado durante mucho tiempo como un comienzo decisivo del género. Esto, a su vez, no es suficiente para darle un título exclusivo como novelista árabe.

Más bien, el interés de su trabajo radica en que ella tiene que ampliar la narrativa. La novela árabe se desarrolla en varias ciudades, con diferentes audiencias, gracias a mujeres y hombres. Nueva York y las comunidades de emigrantes pertenecen a esta historia, al igual que los centros literarios de Levante y Egipto.

El lenguaje es otro hito. Situado en los Estados Unidos, Karam escribe sus novelas en árabe. Su trabajo cae así en la historia literaria árabe y la experiencia americana de la inmigración. Ponerlo en una sola tradición nacional hace que parte de este viaje sea menos visible.

Traducir, entonces encontrar un trabajo disperso

A sus novelas añadir traducciones. En particular, publica en árabeNancy StairD’Elinor Macartney Lane, 1914. Otras traducciones siguen, incluyendo una obra de Alexander Dumas en 1918 y una novela histórica de Luise Mühlbach en 1919. Esta actividad extiende su trabajo de circular historias entre varios espacios culturales.

Afifa Karam murió en julio de 1924 a la edad de cuarenta y uno. Está enterrada en Shreveport. Su reconocimiento en la prensa de la emigración no impide su borrado progresivo de las historias literarias más difundidas. La preservación de libros y publicaciones periódicas se convierte en una condición esencial para su redescubrimiento.

Este redescubrimiento continúa hoy. En septiembre de 2026, Syracuse University Press publicóUn puente demasiado pronto: Afifa Karam y la novela árabe en los Estados UnidosElizabeth Claire Saylor. El libro reanuda una investigación a largo plazo dedicada a sus novelas y artículos.

Copias deFátima el beduinoyLa joven chica de Amchittambién aparecen en una colección académica de textos de mujeres de habla árabe emigradas. Estos volúmenes sitúan a Afifa Karam en una historia colectiva. Para rendir homenaje a ella, sus tres títulos siguen siendo el punto de partida: historias escritas en árabe, publicadas en Nueva York, donde las mujeres hablan de las condiciones de su libertad.

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