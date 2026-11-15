Microbiota y cáncer: conduce, aún no una prueba

Una cohorte describe asociaciones bacterianas con varios cánceres. Un pequeño estudio de melanoma recuerda los límites de las puntuaciones predictivas.

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¿Puede la microbiota intestinal ayudar a entender los cánceres y su respuesta a los tratamientos? Dos documentos publicados en septiembre y octubre de 2026 traen elementos muy diferentes: una cohorte grande describe asociaciones con varios cánceres, mientras que un pequeño estudio sobre el melanoma muestra los límites de una puntuación que se supone que caracteriza este ecosistema.

Diferencias observadas en 1.364 pacientes

Presentada por Mayo Clinic el 29 de septiembre, una investigación publicada en una revista científica analiza muestras de heces de 1.364 pacientes con cáncer, en comparación con las de 287 personas sin cáncer. Las muestras precedieron un nuevo tratamiento.

Tras considerar otros problemas de salud, los investigadores identifican asociaciones entre 341 especies bacterianas y cinco grupos de cáncer. En pacientes de 50 años o menos, el cáncer colorrectal se asocia con más lactato y Veillonella parvula, una bacteria que utiliza esta sustancia.

Estas observaciones no prueban que la bacteria causa la enfermedad. Los investigadores también quieren comprobar en grupos más grandes los vínculos entre la microbiota pretratamiento y ciertos efectos adversos de la quimioterapia.

Una puntuación probada en un pequeño grupo

El trabajo publicado el 30 de octubre sobre TOPOSCORE responde a otra pregunta. Cubre a 24 pacientes con melanoma metastásico inicialmente resistente a la inmunoterapia. Recibieron dos ciclos de quimioterapia antes de reanudar el tratamiento inmunológico.

La puntuación resume las relaciones entre grupos de bacterias, en lugar de la mera presencia de una especie. Pero su valor inicial no permitió distinguir significativamente a los pacientes según su respuesta posterior. Por lo tanto, los autores no lo presentan como una herramienta predictiva autónoma validada en esta población.

Sólo nueve pacientes tenían muestras completas en las tres etapas estudiadas. Seis retuvieron la misma categoría de puntuación y tres cambiaron. Estas trayectorias no demuestran una transformación uniforme y favorable de la microbiota en quimioterapia.

Señales de búsqueda, no una opción de tratamiento

Los dos estudios no son contradictorios: identificar una asociación en una población no es suficiente para predecir la respuesta de un paciente. Los números, cánceres y tratamientos difieren. Los autores de TOPOSCORE requieren cohortes mayores y validación independiente antes de sacar conclusiones clínicas de estas variaciones bacterianas.

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