Siria: Los límites de los acuerdos financieros

Radif Mustafa excluye los crímenes de guerra de los acuerdos económicos. En un informe de la Red Siria de Derechos Humanos se pedían garantías para las víctimas.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los acuerdos financieros concertados en Siria no deben proteger a los autores de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, dijo Radif Mustafa, miembro de la Autoridad Nacional de Justicia de Transición, en una intervención publicada el 11 de noviembre. La persona responsable distinguió la devolución de activos desviados de responsabilidad penal por las violaciones más graves.

Un límite anunciado por las autoridades

El Director del Departamento de Responsabilidad, Mustafa, afirma que los arreglos se refieren a delitos económicos. Afirma que las personas que ya han concertado esos acuerdos comparecieron posteriormente ante la Cuarta Sala Penal como consecuencia de nuevos cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No presenta estas apariencias como convicciones.

También indicó que el proyecto de ley de justicia de transición estaba en su fase final de debate con los ministerios pertinentes. Anuncia su transmisión al Consejo Popular para su adopción en un plazo máximo de un mes. Esta declaración es un calendario político anunciado, no la promulgación de una ley.

Devolver dinero no es suficiente

En un informe publicado el 10 de noviembre, la Red Siria de Derechos Humanos detalla las garantías que considera esenciales para estas negociaciones. La organización requiere legislación previa, divulgación completa de hechos y bienes y control independiente. Pide la anulación de un acuerdo cuando se haya ocultado información decisiva.

En particular, el informe distingue la financiación directa de los actos delictivos del beneficio indirecto de un monopolio. Estas categorías pueden superponerse, por lo que no eximen a cada persona de examinar su conducta. La organización pide sanciones proporcionales y excluye las violaciones internacionales más graves de los acuerdos para escapar de la responsabilidad penal.

Víctimas en el centro de las garantías solicitadas

The Network proposes that aggrieved persons be informed of the negotiations, challenge their conditions and appeal. En su opinión, los bienes recuperados deberían incorporarse a un fondo de reparación independiente, en lugar de ser tratados como ingresos del Estado.

Estas recomendaciones no son normas ya adoptadas. En el informe se pide específicamente que se definan las salvaguardias antes de que se concierten nuevos acuerdos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews