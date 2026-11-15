Golfo: lo que la pérdida de ganancias de Allianz mide

Allianz proyecta $790 mil millones en producción perdida entre 2026 y 2030. Esta pérdida de ganancias no se confunde con daños materiales o un déficit público.

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La guerra podría privar a las seis economías del Consejo de Cooperación del Golfo de $790 mil millones en producción acumulada entre 2026 y 2030, según un estudio de Allianz Research publicado el 9 de noviembre. La estimación compara la trayectoria económica que se espera ahora con la prevista antes del conflicto. Por lo tanto, no describe una cantidad ya gastada o el único costo de los edificios destruidos.

Pérdidas de producción, no una sola factura

Allianz distingue esta pérdida de daños de bienes estimados en poco más de 200 mil millones de dólares. Las dos medidas no abarcan el mismo objeto: una se refiere a la actividad que no se produciría, la otra se refiere a los activos dañados.

Para 2026 los economistas pronostican una contracción del 4% en la economía GCC. Se prevén descensos del 14% en Qatar y el 11% en Kuwait, en comparación con el crecimiento del 3,3% en Omán. Su escenario de recuperación implica la ausencia de mayor escalada y la normalización gradual del envío.

Ormuz no resume todo el shock

El diagnóstico se suma a los mecanismos descritos por el Fondo Monetario Internacional el 1 de octubre ante los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del Golfo. El FMI tenía tres canales: las exportaciones de energía obstaculizadas por la perturbación marítima, la capacidad de producción reducida por daños a las instalaciones y la desaceleración de las actividades no petroleras.

El comercio, la confianza empresarial y el precio de los bienes esenciales transmiten el choque más allá de los hidrocarburos. Según el Fondo, las rutas alternativas han mantenido sin embargo suministros y consecuencias mundiales limitadas. La recuperación sigue condicionada a la duración, intensidad y alcance geográfico del conflicto.

Diferentes respuestas por países

El FMI recomienda apoyo temporal, específico y transparente a los hogares y empresas. También advierte contra una recuperación general cuando las dificultades provienen principalmente de la oferta: más demanda no repara un puerto y puede aumentar la presión sobre los precios.

A largo plazo, la institución subraya la importancia de las existencias, la capacidad logística y las carreteras alternativas. Se distinguen las reservas financieras necesarias para absorber un choque de la capacidad material para mantener el comercio.

Las cuentas de Omán ilustran esta diversidad de situaciones sin prejuzgar resultados futuros. Según el boletín del Ministerio de Finanzas publicado el 11 de noviembre, la Sultanía lanzó 90 millones de rials durante nueve meses, con ingresos de gas en un 61%. Por consiguiente, un equilibrio presupuestario nacional positivo puede coexistir con una pérdida proyectada de la producción regional durante varios años: períodos, países e indicadores no son intercambiables.

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