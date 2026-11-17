La agricultura y la industria libanesas mostraron descensos similares en 2024, pero muy diferentes trayectorias de crisis. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran una disminución real del 5,9% para la agricultura en sentido amplio y del 5,8% para el agregado de minería, manufactura y utilidades. Los primeros quedan por encima de su nivel 2019. El segundo representa casi la mitad. Estos perímetros deben permanecer visibles. El sector agrícola incluye la ganadería, la silvicultura y la pesca. La rama industrial ampliada comprende varias actividades, incluidos los servicios colectivos. Su resultado no puede ser presentado solo como el de las plantas de fabricación. Las tablas no dan una descomposición para aislar cada componente.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La agricultura y la industria libanesas mostraron descensos similares en 2024, pero muy diferentes trayectorias de crisis. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran una disminución real del 5,9% para la agricultura en sentido amplio y del 5,8% para el agregado de minería, manufactura y utilidades. Los primeros quedan por encima de su nivel 2019. El segundo representa casi la mitad.

Estos perímetros deben permanecer visibles. El sector agrícola incluye la ganadería, la silvicultura y la pesca. La rama industrial ampliada comprende varias actividades, incluidos los servicios colectivos. Su resultado no puede ser presentado solo como el de las plantas de fabricación. Las tablas no dan una descomposición para aislar cada componente.

Agricultura e industria libanesa: precios de disminución nominal

El valor agrícola añadido alcanzó 117.797 millones de libras diarias en 2024, en comparación con 108.651 millones en 2023. Así, aumentó un 8,4% en términos de valor. A 2023 precios, sin embargo, alcanzó sólo 102 218 mil millones. La disminución del volumen fue del 5,9%, mientras que el deflador aumentó alrededor del 15,2%.

Para toda la minería, fabricación y utilidades, el valor añadido aumentó de 419.940 libras a 465.368 millones de libras esterlinas. El aumento nominal es del 10,8%. La cantidad de 2024 a 2023 precios se limita a 395 633 mil millones, una contracción real del 5,8%. Su deflador aumenta alrededor del 17,6%.

Subdivisión Valor actual añadido 2024 Cambio nominal Cambio en el volumen Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca LL 117 797 mil millones +8,4 % -5,9% Minería, fabricación y servicios públicos LL 465 368 mil millones +10,8% -5,8%

El contraste entre el valor y el volumen se encuentra en ambas ramas. Un aumento de las cantidades de libros no es suficiente para establecer una expansión productiva. Las tasas detalladas se recalculan de las tablas, mientras que el CAS redondeó las dos reducciones reales al 6%.

La agricultura sigue por delante de 2019

A precios de referencia 2019, el valor añadido agrícola alcanzó los 3 billones de libras en 2024, en comparación con £2,459 mil millones en 2019. Así queda alrededor del 22% por encima de su nivel inicial. Esta comparación no significa que cada cultivo o región haya crecido en las mismas proporciones.

La serie aumenta durante los primeros años de crisis: 2.746 millones en 2020, 2.966 millones en 2021 y 3.209 millones en 2022. En 2023 cayó a 3.189 millones, y en 2024 a 3.000 millones. La disminución reciente sigue varios años de aumento en este conjunto estadístico.

La tabla nacional no desglosa los resultados entre cereales, frutas, verduras, ganado y pesca. Tampoco mide directamente los ingresos netos de un operador. El valor añadido reduce el consumo intermedio, pero todavía tiene que pagar por el trabajo y el capital involucrados en la actividad.

La rama industrial ampliada sigue siendo muy baja

El curso del otro juntos es mucho más degradado. Su valor añadido a precios de referencia alcanzó £4,333 mil millones en 2024, en comparación con £7,964 mil millones en 2019. Representa alrededor del 54,4% del nivel anterior. Así pues, la brecha acumulativa alcanzó casi el 45,6%.

La ruptura principal aparece en 2020, con un nivel de $4,989 mil millones. La serie aumentó a 4.997 mil millones en 2021, 4,523 mil millones en 2022 y 4,599 mil millones en 2023. El rebote de 2023 no inició un retorno sostenible al nivel 2019: el valor del volumen cayó de nuevo en 2024.

Estas cantidades describen la producción de valor añadido, no la capacidad teórica de las instalaciones. No dan una tasa de uso de máquinas ni el número de plantas en funcionamiento. Puede existir una capacidad sin ser plenamente utilizada. El equipo también puede ser destruido, movido o obsoleto, sin las tablas que distinguen estas situaciones.

Dos contribuciones diferentes a la contracción del PIB

La proximidad de las tasas de regresión oculta una diferencia de peso. En 2024, la agricultura extendida representaba el 4,6% del valor total añadido a precios básicos. La minería, la fabricación y los servicios públicos representan el 18,3%. Por lo tanto, el segundo set pesa alrededor de cuatro veces más que hasta este punto.

El CAS estima su contribución al crecimiento del PIB en -1.1 puntos, en comparación con -0.3 puntos para la agricultura. Juntos, estas dos ramas retiran alrededor de 1,4 puntos porcentuales del cambio del PIB, de una contracción total del 5,2%. Las contribuciones publicadas se redondean.

Una contribución no es una única prueba de causalidad. Mide el lugar de una rama en el desglose contable del crecimiento. A fin de explicar con precisión su disminución, se necesitaría información sobre insumos, energía, ventas, exportaciones e interrupciones de la producción.

Ni el equilibrio de la ayuda ni las medidas de autosuficiencia

Las cuentas no permiten una evaluación de un determinado programa agrícola o industrial. No detallan los receptores, las cantidades pagadas o los resultados por proyecto. Un anuncio de ayuda en 2026 no puede explicar una variación ya registrada para 2024.

Del mismo modo, un aumento del valor agrícola añadido en 2019 no es suficiente para medir la autosuficiencia alimentaria. Esto depende de productos, necesidades de consumo y comercio exterior. Una economía puede producir más en algunos cultivos mientras que sigue dependiendo de las importaciones para otros alimentos.

El dossier establece dos puntos: una disminución conjunta en 2024 y una resistencia muy desigual desde 2019. Para evaluar la capacidad productiva actual, esas cuentas deben complementarse con datos sectoriales recientes sobre los volúmenes físicos, el empleo y el equipo realmente movilizados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews