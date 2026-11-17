El 17 de noviembre, los 20 litros de gasolina 95 aumentaron a 2.343.000 liras. El diesel y la botella de gas también bajan.

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Los precios del combustible están cayendo en Líbano el martes 17 de noviembre de 2026. La disminución es de 48.000 libras libanesas por 20 litros de gasolina, tanto para 95 como para 98 octanas. Diesel cayó en 31,000 libras y la botella de gas en 4.000 libras.

Los nuevos precios del 17 de noviembre

Gasolina 95 octano, 20 litros: LL 2,343.000, una disminución de LL 48.000.

LL 2,343.000, una disminución de LL 48.000. Gasolina 98 octano, 20 litros: LL 2,361.000, una disminución de LL 48.000.

LL 2,361.000, una disminución de LL 48.000. Diesel, 20 litros: LL 2,493.000, una disminución de LL 31,000.

LL 2,493.000, una disminución de LL 31,000. Botella de gas:LL 1,636.000, una disminución de LL 4.000.

¿Cuánto por uno completo?

Sobre la base de esos aranceles, 40 litros de 95 gasolina representan 4.686.000 libras libanesas, en comparación con 4.72.000 liras para 98. Para la misma cantidad de 40 litros, los ahorros asociados a esta revisión ascienden a 96.000 LL para cada uno de los dos tipos de gasolina.

Estas cantidades se expresan en libras libanesas. Los precios de gasolina y diesel son de 20 litros, no de 1 litro.

Ilustración: ex bomba de gasolina en Jounieh, fotografía de archivo publicada en marzo de 2022. No representa el estado actual de las estaciones. © Libnanews.com.

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