Las audiencias sobre la muerte del soldado irlandés Seán Rooney comenzaron el 17 de noviembre en Dublín. Killed in Lebanon in December 2022, the Blue Helmet is at the centre of an investigation into the circumstances of his death, separate from the criminal trial that led to convictions in Lebanon in 2025.

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Las audiencias de la investigación del forense sobre la muerte de Seán Rooney comenzarán este martes 17 de noviembre de 2026 en Dublín. The Irish soldier was killed on 14 December 2022 in Al-Aqbieh, Lebanon, while serving in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

The Dublin Coroner Court set the start of work at 10 a.m. local time, noon in Beirut, on its Store Street premises. Según el calendario anunciado, se espera que las audiencias duren de tres a cuatro semanas.

Se espera que unos 30 testigos

Unos treinta testigos deben ser escuchados ante un jurado, bajo la dirección del forense Myra Cullinane. El primer día debe incluir una presentación de las circunstancias de la muerte y el testimonio de Natasha McCloskey, la madre de Seán Rooney.

Un alto funcionario de las Fuerzas Armadas Irlandesas debe ser escuchado en cámara por la tarde. Algunas partes de otras deposiciones militares también deberían tener lugar fuera de la presencia pública y mediática por razones de seguridad. Estos arreglos han sido objeto de audiencias preparatorias en los últimos meses.

Establecer las circunstancias de la muerte de Seán Rooney

El procedimiento irlandés, llamadoinvestigación, pretende establecer los hechos que rodean una muerte. Esto incluye determinar la identidad del fallecido, la fecha y el lugar de la muerte, su causa médica y las circunstancias en que ocurrió.

No es un juicio penal. La Oficina del Coroner afirma que tal investigación no resuelve la responsabilidad civil o penal y no tiene la función de designar un culpable. Por consiguiente, las audiencias de Dublín no serán una nueva sentencia de los procesados en el Líbano.

En este contexto, el forense determina las cuestiones que deben examinarse y las pruebas que deben recogerse. Las personas directamente interesadas en la investigación, incluida la familia, pueden estar representadas y hacer preguntas a los testigos según las reglas de la audiencia. El procedimiento también puede dar lugar a recomendaciones para evitar nuevas muertes.

Ataque en Líbano en diciembre de 2022

Seán Rooney murió en Al-Aqbieh, una ciudad situada fuera de la zona de operaciones de la FPNUL en el sur del Líbano. En su declaración de 15 de diciembre de 2022, la misión de las Naciones Unidas anunció la muerte de un casco azul y las lesiones de otros tres militares durante los acontecimientos del día anterior.

La FPNUL indicó entonces que había coordinado sus esfuerzos con las Fuerzas Armadas Libanesas e iniciado una investigación. A continuación, acompañó las actuaciones iniciadas por las autoridades libanesas e irlandesas.

Seis condenas en el Líbano en 2025

Un componente criminal ya ha sido juzgado en Beirut. El 29 de julio de 2025, la FPNUL anunció que el Tribunal Militar Permanente del Líbano había condenado a seis personas en la causa Rooney la noche anterior. Otra persona había sido absuelta.

La misión acogió con beneplácito los resultados del juicio y el compromiso de las autoridades libanesas de llevar a los responsables ante la justicia. Esta sentencia y la investigación del forense corresponden a diferentes objetos: sancionar los delitos en el primer caso, estableciendo las circunstancias de la muerte en el segundo.

En Dublín, las audiencias están programadas de martes a jueves para la primera semana y de lunes a viernes para las próximas dos. Una cuarta semana puede ser necesaria. El tribunal prevé el acceso remoto del público y de los medios de comunicación, debido a la limitada capacidad de la sala.

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