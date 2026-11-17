El Pentágono investigaría los enjuiciamientos militares contra Brett Sylvia, desestimados a finales de octubre tras denuncias de fugas. The case remains separate from a trial: no public charge is established in the items consulted. El artículo distingue entre los cargos, procedimientos y garantías previstos por la ley militar en esta etapa.

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El Pentágono examinaría la posibilidad de enjuiciamientos militares contra Brett Sylvia, según informes de prensa publicados el 15 de noviembre. Este Teniente General, despedido de sus funciones a finales de octubre, está sujeto a cargos de divulgación de información clasificada. Al 17 de noviembre no se establece ningún juicio o acusación pública en el material consultado.

The case was reportedly assigned to Adam Tel, Acting Secretary to the Army, to determine the action to be taken. Esto no significa que una corte marcial haya sido incautada. Se refiere al examen de una ruta militar, después del informe ya anunciado al Departamento de Justicia.

Brett Sylvia: Military Prosecutions

La nueva información sigue atribuida a las personas informadas del expediente. El informe interno contra el General no se hizo público. Por lo tanto, es necesario distinguir tres etapas: su desalojo, los cargos contra él y una posible decisión judicial. Ninguno de estos pasos es culpable.

Convocada por la prensa estadounidense, Sylvia no había respondido. However, relatives report that he denied having disclosed classified information.

Un desalojo seguido de un informe al Departamento de Justicia

La remoción del General por el Secretario de Defensa Pete Hegseth se hizo pública el 28 de octubre. Al día siguiente, Sean Parnell, portavoz del Pentágono, anunció la transmisión de un caso al Departamento de Justicia. Invocó una investigación del Servicio Especial de Investigación de la Fuerza Aérea y la protección de información confidencial.

The charges reported by a news agency concern unauthorized communications with journalists. Un funcionario del Pentágono, hablando anónimamente, les presentó lo suficientemente serio como para justificar una acción inmediata. Esta presentación constituye la posición acusatoria de la administración, no una conclusión judicial independiente.

Sylvia dirigió la estrategia, el plan y la estructura de políticas dentro del Estado Mayor Conjunto J5. Aconsejó al presidente de este personal, General Dan Caine. Anteriormente había ordenado la 101a División de Airborne. El caso se refiere así a un oficial situado en el corazón de la preparación militar estadounidense.

Una corte marcial implica otras decisiones

El derecho militar de los Estados Unidos prevé medidas separadas antes de un juicio. El artículo 32 del Código Uniforme de Justicia Militar exige en principio una audiencia preliminar antes de remitirse a un tribunal general. Una renuncia escrita por la persona interesada puede impedir que se mantenga de conformidad con las condiciones establecidas en el texto.

In particular, the hearing must consider whether the alleged facts constitute an offence and whether there are sufficient grounds to believe that the accused committed the offence. También verificará la competencia del tribunal. Un oficial imparcial la dirige y formula recomendaciones sobre el seguimiento.

The accused may have access to counsel, examine witnesses who testify and present relevant evidence. These guarantees explain why the announcement of a prosecution review does not allow for the presentation of a trial as a matter of fact.

El artículo 37 también rige la influencia de la jerarquía en la justicia militar. Prohibe ciertas presiones sobre las decisiones y protege la participación de testigos. Esta regla general no demuestra que la interferencia tuvo lugar en el caso Sylvia. Esa cuestión debe evaluarse sobre la base de actos concretos.

Las próximas medidas decisivas siguen siendo una posible formulación formal de cargos y la decisión de la autoridad militar competente. En su ausencia, hablar de una condena o un juicio ya iniciado superaría los hechos disponibles.

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