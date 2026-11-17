Esenciales en 5 minutos, 17 de noviembre de 2026, 8 a.m. Beirut
Esenciales en 5 minutos, 17 de noviembre de 2026, 8 a.m. Beirut
Líbano del Sur, diplomacia, Jericó, COP31, transporte en Francia, MEA y fútbol en Bassora. Edición completa de cinco minutos. Resumen Narration Vivienne en francés.
Documentary Photo Credits Archive:
Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Lebanon-line-blue-scaled.jpg
Antalya, 19 de febrero de 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Turkey skyline 19 February 2022.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
París, 6 de febrero de 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
https://www.flickr.com/photos/jmenj/498066496/
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
MEA Airbus A320, 14 de junio de 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 of Middle East Airlines taking off from Beirut International Airport.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fotografías de tamaño, titación separada. La fotografía de Flo Weiss sigue con licencia CC BY-SA 4.0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-noviember-2026-8-h/
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