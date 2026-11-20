On 20 November 2003, the House of Representatives adopted the final version of the United States bill linking sanctions to the Syrian withdrawal from Lebanon. George W. Bush firmó el texto en diciembre. El retiro militar tuvo lugar en 2005 después de una resolución y movilizaciones de las Naciones Unidas en el Líbano.

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El 20 de noviembre de 2003, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó, por 408 votos contra 8, la versión del proyecto de ley que convirtió el retiro sirio del Líbano en una de las condiciones impuestas en Damasco para evitar las sanciones estadounidenses. George W. Bush firmó el texto el 12 de diciembre. Las tropas sirias abandonaron el Líbano sólo en 2005, tras una resolución del Consejo de Seguridad y movilizaciones libanesas.

Segunda votación en la Sala

The House had already adopted a first version of the text, numbered H.R. 1828, on 15 October 2003. El Senado lo modificó y lo aprobó el 11 de noviembre por 89 votos contra 4. El 20 de noviembre, se pidió a los representantes que adoptaran una decisión no sobre un nuevo proyecto, sino sobre las enmiendas hechas por la otra Sala. No. 654 regula esta última etapa en el Congreso antes de que el texto sea transmitido a la Presidencia.

Una de las enmiendas da la sala de maniobra de la Casa Blanca. El texto contiene restricciones a ciertas exportaciones y la elección de por lo menos dos medidas adicionales de una lista que incluyen, entre otras cosas, restricciones de inversión o reducción de contactos diplomáticos. También dispone que el Presidente podrá excluir toda o parte de las sanciones mencionadas si considera que esta derogación es necesaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos e informa al respecto a las comisiones del Congreso. La versión firmada en diciembre no se limita al Líbano: la retirada es una de las varias condiciones que el ejecutivo debe considerar juntos.

Posiciones del Líbano opuestas

La presencia siria estaba entonces sujeta a posiciones libanesas contrarias. On 17 September 2003, the former Head of Government Michel Aoun, then in exile, intervened in Washington at a round table organized by a subcommittee of the House. El informe del comité confirma su participación. Defendió la aprobación del texto estadounidense en nombre de la soberanía libanesa, sin hablar en nombre del actual gobierno.

Casi un año después, el representante oficial del Líbano defendió una posición diferente ante el Consejo de Seguridad. On 2 September 2004, he invoked the Taif agreement and the bilateral agreements with Damascus to explain the presence of Syrian troops. También desafió la intervención del Consejo en las elecciones presidenciales libanesas. En la resolución 1559, aprobada ese día, se pide la retirada de todas las fuerzas extranjeras todavía presentes en el Líbano, sin nombrar a Siria en esa disposición.

Abril de 2005: retiro sobre el terreno

Following the assassination of former Prime Minister Rafic Hariri on 14 February 2005, demonstrations followed in Beirut. El 8 de marzo, un mitin organizado principalmente por Hezbollah apoyó la presencia siria. El 14 de marzo, los opositores a su vez protestaron y pidieron la retirada. El 26 de abril, Damasco informó a las Naciones Unidas de que había concluido su retirada militar. La misión de verificación de las Naciones Unidas concluyó en mayo la retirada de las tropas y el equipo, al tiempo que informó del caso de una zona fronteriza no demarcada y la incapacidad para confirmar la salida de todos los servicios de inteligencia.

Por lo tanto, el 20 de noviembre de 2003 marca una decisión del Congreso Americano, no una partida de tropas. El voto de Washington, el llamamiento del Consejo de Seguridad y la movilización en el Líbano fueron en el mismo período, pero ninguno solo explicó el retiro de 2005.

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