Agua en el Líbano: el costo oculto de las soluciones privadas

En el Líbano, la suscripción pública no mide todos los gastos de agua. Entregas privadas, botellas, bombeo y almacenamiento añadir según sea necesario. 2026 escalas y encuestas locales arrojan luz sobre estos mecanismos, sin proporcionar una factura nacional promedio. La ganancia esperada de una mejor red depende de las compras privadas que realmente sustituye después.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En el Líbano, el precio del agua no se limita al proyecto de ley de la institución pública. La suscripción puede coexistir con entregas privadas, botellas, bomba y tanque para mantener. Para medir el costo del agua libanesa, estos costos deben sumarse sin períodos confusos, volúmenes y usos. Las escalas oficiales 2026 y varias encuestas documentan este cambio en los gastos del hogar. Sin embargo, no permiten el cálculo de una factura promedio nacional actual.

Esta cuarta parte de nuestra serie económica examina el costo de la continuidad del servicio cuando debe comprarse por separado. El punto decisivo no es sólo la cantidad de la tarifa pública: es la cantidad de agua usable realmente recibida a cambio, y el costo de alternativas a las interrupciones.

Un cierto gasto, un volumen para verificar

Para 2026, el North Lebanon Water Establishment tiene una suscripción anual de 20.080.000 libras libanesas sobre el metro y 19.420.000 en calibre. Estas sumas, disponibles en su sitio web oficial, se refieren a esta institución. No constituyen una red nacional y no deben aplicarse a alojamientos en Beirut o Bekaa.

Suscripción en el Líbano septentrional, 2026 Cantidad anual mostrada Equivalente mensual calculado Tamaño 19 420,000 LL 1 618 333 LL En el mostrador LL 20 080 000 1 673 333 LL

Los equivalentes mensuales resultan de una división por doce, redondeada a la libra. No describen un cronograma propuesto para el cliente. La diferencia anual es de 660.000 libras, o 55.000 libras al mes. Sin conocer las condiciones contractuales y el volumen recibido, esta única desviación no permite designar la suscripción más ventajosa.

Un precio por metro cúbico requiere un denominador medido. Divida una cuota por un volumen contractual teórico da el costo del servicio prometido, no necesariamente el del agua entregado. Al mismo precio, recibir el doble de agua mecánicamente el doble del costo público por metro cúbico realmente recibido. Este cálculo no implica ningún aumento en la escala.

Gastos de agua libaneses superiores a la compra de agua

Una investigación publicada en julio de 2026 por la Iniciativa de Reforma Árabe se basa en 52 entrevistas semidirectivas. Hogares, funcionarios municipales, personal institucional y proveedores privados describen un suministro que combina varios circuitos. Esta es una encuesta cualitativa, no una muestra para medir un precio promedio nacional.

Destaca una distinción económica esencial: estar conectado no garantiza un servicio predecible. Almacenamiento, bombeo y a veces procesamiento se convierten en operaciones domésticas. Su financiación se suma al pago de la conexión. La disponibilidad de electricidad también condiciona el uso de bombas. Por lo tanto, las soluciones privadas satisfacen diferentes necesidades: completar un volumen insuficiente, tener agua en el momento adecuado o buscar una calidad adaptada al consumo.

El costo completo debe separar cinco artículos: honorarios públicos, compras de reemplazo, energía de bombeo, mantenimiento y equipo. Una sexta dimensión, el tiempo dedicado a la organización de la oferta, se puede describir sin asignar arbitrariamente un salario. El total monetario permanece incompleto cuando algunos de estos artículos no se miden.

Camión: precio y frecuencia

Una encuesta de 121 hogares beneficiados por un programa del Cuerpo de Merced en Baalbek-Hermel en agosto de 2025 arroja luz local. El informe publicado en octubre también se basa en entrevistas con distribuidores en Zahlé y Mekseh. No representa a todos los hogares libaneses ni a las condiciones del 2026 de noviembre.

Las estimaciones recogidas durante el verano de 2025 ascendieron a 1,75 millones de libras por entrega. Con las 3,5 entregas mensuales asumidas en el informe, el producto da 6,125 millones de libras, redondeadas a 6,13 millones. El volumen de un relleno varía según los tanques del cliente, por lo que esta cantidad no puede convertirse en un precio uniforme por metro cúbico.

Los distribuidores entrevistados describieron rutas más largas y más tiempos de extracción cuando los pozos bajaban. Algunos también mencionaron suplementos para acelerar la entrega. Estos estados documentan mecanismos de mayor costo, pero no constituyen una contabilidad auditada que distingue claramente el combustible, el sueldo y el margen.

Una entrega evitada habría representado 1,75 millones de libras en este ejemplo histórico. Este cálculo marginal es útil: una mejora en la red puede reducir el gasto privado sin cambiar la suscripción inmediatamente. Sin embargo, esta estimación de Bekaa en 2025 no debe añadirse a la escala septentrional en 2026 para producir una llamada factura estándar.

El gasto menos no significa ser mejor servido

Un estudio universitario publicado en agosto de 2022 entrevistó a residentes de Aïcha Bakkar y Verdun en octubre y noviembre de 2019. Su contratación se basó en la accesibilidad y el acuerdo de los participantes, no en un sorteo representativo del Líbano. Se calcularon los gastos anuales promedio de 1.727 dólares en Aisha Bakkar y 2.514 dólares en Verdun para todas las fuentes de agua estudiadas.

Sin embargo, el barrio de menor costo tiene una carga de ingresos relativamente mayor. Los autores estimaron que esta carga era 2,2 veces la de Verdun. They stated that some tank maintenance was not part of their calculation. Estos resultados son una observación local antes del colapso monetario, no una estimación de los presupuestos de 2026.

La comparación arroja luz sobre una trampa de lectura: un gasto bajo puede traducir una restricción de consumo en lugar de un servicio asequible. Por el contrario, un hogar mejor equipado puede comprar más y mostrar un proyecto de ley más alto mientras dedica menos de sus recursos al agua. Comparando cantidades solas borra esta diferencia.

Cómo establecer un total sin contar dos veces

Para un período determinado, el método es recoger cada pago y el volumen asociado. La entrega compartida debe desglosarse entre apartamentos según una regla especificada. Si el precio del proveedor ya incluye bombeo, esta misma operación no debe ser agregada una segunda vez. El posterior bombeo en el edificio sigue siendo un gasto separado.

La compra de un depósito es una inversión única. Presentarlo en su totalidad como una factura mensual ordinaria distorsiona la comparación. Dos tablas pueden coexistir: los flujos de efectivo efectivamente pagados este año y un costo anualizado de equipo. En el segundo, la duración escogida del uso debe aparecer como hipótesis, con mantenimiento separado.

El cálculo también debe distinguir el agua destinada a beber del agua comprada para otros usos. Sus precios, embalaje y requisitos no son intercambiables. Por último, los gastos en libros y dólares requieren una conversión de fecha. Un cambio nominal en los libros por sí solo no mide un aumento real del costo o un deterioro del poder adquisitivo.

Regreso de la inversión medida en el grifo

En su comunicado de 15 de enero de 2025, el Banco Mundial proporcionó 257,8 millones de dólares para el segundo proyecto de suministro en Gran Beirut. El objetivo era 1,8 millones de habitantes. Se espera que la proporción de la demanda de temporada seca cubierta por agua superficial aumente, en promedio, del 24% al 70%.

Estas proporciones son objetivos de proyecto, no resultados alcanzados en noviembre de 2026. El Banco Mundial indicó que los tanques privados podían costar hasta diez veces más. Esta relación de precio no permite prometer una división de diez veces de la factura completa: la suscripción, las compras de agua potable y el equipo no desaparecen automáticamente.

La lógica económica es la sustitución: el agua pública más fiable puede sustituir parte de las compras privadas. Pero las obras financiadas o construidas aún no demuestran esta sustitución. Para observar esto, uno debe seguir simultáneamente los volúmenes recibidos, interrupciones y gastos de sustitución, idealmente para los mismos hogares antes y después de la mejora.

En Beirut y el Monte Líbano, el anuncio oficial actualmente accesible prevé el pago de 2026 regalías antes del 31 de diciembre, con dos plazos iguales para los suscriptores interesados a finales de noviembre y finales de diciembre. También prevé una reducción del 85% de las penas para 2025 y años anteriores. Una distribución alivia el flujo de efectivo; No reduce la necesidad de comprar agua en otro lugar. Se trata de este gasto adicional, que todavía no se mide a nivel nacional, que parte de la ganancia concreta de un mejor servicio se cumplirá.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews