La Feria Trípoli: La Joya Inacabada de Oscar Niemeyer en Líbano

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Feria de Trípoli: La joya inacabada de Oscar Niemeyer en Líbano
Diseñado en 1962 por Oscar Niemeyer, la Feria Internacional de Rachid Karamé en Trípoli se enumera como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2023. Sigue a Libnanews. Fotos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comentarios