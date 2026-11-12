La Feria Trípoli: La Joya Inacabada de Oscar Niemeyer en Líbano

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Feria de Trípoli: La joya inacabada de Oscar Niemeyer en Líbano

Diseñado en 1962 por Oscar Niemeyer, la Feria Internacional de Rachid Karamé en Trípoli se enumera como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2023. Sigue a Libnanews. Fotos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.

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