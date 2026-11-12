Precio del café: por qué el paquete no sigue el curso

Las referencias internacionales para el café verde aumentaron marcadamente entre 2023 y 2025. Su nivel de octubre de 2026 no se traduce mecánicamente en el mostrador. Con datos comparables y simulaciones identificadas explícitamente, este archivo descompone materia prima, procesamiento, distribución y servicio. También explica cómo comparar pesos y precios sin inventar la inflación del café libanés.

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El precio del café no está directamente en una cita global. Después de un fuerte aumento entre 2023 y 2025, las referencias del café verde fueron menores en octubre de 2026. Pero el paquete comprado en la tienda y la taza servida en el mostrador incluyen otros gastos. Descomponer esta cadena ayuda a entender por qué una liberación de la materia prima no produce una gota idéntica al cuerpo.

Después de la memoria, procesadores, electricidad y el uso de la inteligencia artificial, esta serie de precios se convierte en una compra diaria. El café ofrece un ejemplo particularmente revelador: dos variedades pueden evolucionar de forma diferente, el peso cambia durante el procesamiento y el servicio se convierte en parte del producto cuando se consume fuera.

Precio del café: tres años medidos con el mismo indicador

ElWorld Bank Pink Sheet 3 de noviembre de 2026proporciona promedios anuales comparables, en dólares corrientes por kilogramo de café verde. Su referencia en árabe pasó de $4.54 en 2023 a 5.62 en 2024, y luego 8.47 en 2025. La referencia robusta aumentó de 2.63 a 4.41 y luego de $4.86.

Promedio anual Arabica, $/kg Robusta, $/kg 2023 4.54 2.63 2024 5.62 4.41 2025 8.47 4.86

En ambos años, los aumentos calculados fueron 86,6% y 84,8% respectivamente. Su ritmo es diferente: el aumento de robusta está más concentrado en 2024, el de arabica en 2025. Estas series internacionales no miden el precio de un paquete específico o los ingresos recibidos por un agricultor.

Se separaron promedios anuales 2023-2025 y octubre 2026. Referencias internacionales, no precios minoristas en el Líbano. Banco Mundial, hoja rosa, 3 de noviembre de 2026; gráfico © Libnanews.

En octubre de 2026, las referencias alcanzaron $7.40 y $3.63 por kilogramo. Este punto mensual debe permanecer separado de los promedios anuales. No da el balance de 2026, que sigue siendo incompleto, y no hace posible anunciar una disminución equivalente en las empresas libanesas.

El tiempo y la concentración de suministros hacen que los precios sean sensibles

En suanálisis publicado el 14 julio 2026La FAO recuerda que Brasil y Vietnam representan casi la mitad de la producción mundial de café. Por lo tanto, un choque en algunas regiones puede cambiar rápidamente el suministro internacional. La organización vincula recientes brotes a sequías, heladas y pérdidas de producción en varios países proveedores.

La FAO también señala que estas variaciones se transmiten incompleta e desigualmente a lo largo de la cadena. Los productores y consumidores no experimentan el mismo movimiento al mismo tiempo. El transporte, el procesamiento y la distribución separan el precio internacional de los gastos finales.

Esta concentración explica una vulnerabilidad, pero no permite atribuir cada variación diaria a un evento meteorológico aislado. Un anuncio de cosecha, existencias y expectativas disponibles pueden cambiar el comercio antes de que los nuevos granos lleguen a un asador.

Un kilogramo verde no se convierte en un kilogramo asado

La comparación requiere primero que se mantenga el mismo material. El café verde se procesa antes de su venta habitual al consumidor. En particular, el asado cambia su peso. Divide el precio del paquete por el precio de un kilogramo verde no da un margen directo.

Unointernational Coffee Organization methodological study, 2011, utilizó un coeficiente de 1,19 para convertir el peso asado en equivalente verde. Esta vieja convención estadística sirve sólo como ilustración aquí. No mide el rendimiento real de cada asado.

Con esta convención, un paquete de 250 gramos corresponde a 297.5 gramos de café verde. Para un supuesto de materia prima de 6 dólares por kilogramo, su componente verde sería aproximadamente de 1,79 dólares. A los 9 dólares, alcanzaría $2.68. Estos precios hipotéticos no son cotizaciones de importación ni precios observados en el Líbano.

El cálculo aisla un mecanismo: un aumento del 50% en el precio de la materia prima aquí aumenta su costo de $0.89 por paquete. No demuestra que el precio final debe aumentar en un 50%. El transporte, el asado, el embalaje y otros artículos todavía deben ser contabilizados.

De grano a paquete, varias facturas agregan

La compra de café es una primera línea. Según los contratos, añade flete, seguro, aduana y transporte interno. Usted tiene que comprobar lo que el precio de la factura ya incluye: añadir dos veces un seguro o transporte sobreestimaría el costo.

La transformación implica entonces una máquina, energía, personal, mantenimiento y locales. El embalaje incluye la bolsa, cierre, etiquetado y manipulación. La distribución también agrega gastos de almacenamiento y comerciales. En el estudio ICO, la diferencia entre el valor de importación y el precio minorista abarcaba precisamente varias de estas funciones, impuestos y resultados comerciales, no sólo beneficios.

El costo de la unidad también depende del volumen realmente vendido. Un gasto fijo de 600 dólares repartido en más de 1.000 paquetes representa 0,60 dólares por paquete. De 500 paquetes, es $1.20. Este ejemplo puramente aritmético no describe ningún negocio: muestra por qué un vendedor puede ser presionado sobre sus costos incluso cuando el café verde cae.

El margen neto requiere la eliminación de todos los costos pertinentes de la facturación. Una diferencia entre el precio de compra del grano y el precio de venta del paquete no es suficiente para calcularlo. A fin de medir un posible aumento de la rentabilidad, se necesitarán cuentas comparables durante varios períodos.

El precio mostrado puede ocultar un cambio en la cantidad

Para el consumidor, la comparación comienza con el peso neto. Un paquete vendido $5 por 250 gramos es de $20 por kilogramo. Si su contenido aumenta a 200 gramos al mismo precio, el kilogramo cuesta $25, o 25% más. Los valores son ficticios, pero el cálculo se aplica a dos entradas reales.

También debe mantenerse un producto comparable. Una asamblea, origen, certificación o presentación diferente puede cambiar el costo. Un cambio en los ingresos no permite una referencia inalterada para medir adecuadamente la inflación. El precio por kilogramo mejora la lectura, sin que todos los cafés sean equivalentes.

La comparación de promociones requiere la misma disciplina. Un descuento de una sola vez, una compra de lotes o un beneficio de suscriptor no representa necesariamente el precio disponible para cada cliente. La cantidad pagada, la cantidad efectivamente obtenida y los gastos de envío deben conciliarse.

En el mostrador, el cliente también compra un servicio

Una taza servida en un establecimiento incluye preparación y servicio. El espacio, el equipo, el lavado, el agua, la energía y el tiempo de trabajo no desaparecen cuando el grano fluye hacia atrás. Por lo tanto, un café en el mostrador no puede compararse con el costo de una dosis preparada en casa.

Un segundo cálculo permite aislar el orden de magnitud. Con una dosis hipotética de 8 gramos de café tostado y el coeficiente estadístico de 1.19, un aumento de 3 dólares del kilogramo verde añade alrededor de 2,86 centavos a la materia prima de la taza. Este resultado cambia con dosis y rendimiento. No es una tarifa recomendada ni una estimación del margen de un café.

Un aumento mucho más fuerte en la taza puede tener otras causas. Debe examinarse sobre la base de los costos efectivos y la política comercial del establecimiento. La evolución del grano por sí sola no es suficiente para justificarlo, así como su declive por sí solo no fija automáticamente el nuevo precio del servicio.

Qué dicen estas cifras en Líbano

The sources consulted do not provide a consistent set of Lebanese prices, with constant brand, weight and composition, over several years. Por consiguiente, sería abusivo convertir los acontecimientos mundiales en tasas nacionales de inflación del café. Las referencias internacionales iluminan la factura; las entradas locales y las facturas son necesarias para medir la corriente baja.

Un seguimiento útil mantendría las mismas referencias en los mismos vendedores, con fechas, pesos y condiciones de compra. Para una instalación, llevaría el costo del café más cerca de otros gastos y el número de bebidas vendidas. Esto distinguiría entre una materia prima más cara, una cantidad reducida y un costo de servicio mayor.

Por lo tanto, la próxima relajación de los cursos no debe juzgarse sólo en la etiqueta de un día. Para determinar si realmente llega al presupuesto, la prueba será la de un producto sin cambios, en la misma cantidad, comprado en condiciones comparables. Es este acercamiento que hace posible pasar del precio mundial del grano al precio concreto del café.

Ilustración real : Maria Orlova, mesa de café, 2020,Pexels, utilizado bajopexels licenseNo representa un comercio libanés identificado.

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