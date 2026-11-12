La encuesta Cluster17 realizada los días 9 y 10 de noviembre de 2026 prueba cuatro configuraciones de la primera ronda de las elecciones presidenciales. Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon ocupan los dos primeros lugares en cada uno. Christine Lagarde se mide al 14% en una hipótesis donde reemplaza a Édouard Philippe y al 8% cuando varias personalidades compiten juntas. Cuatro gráficos presentan todos los resultados, con las fechas, números útiles y límites estadísticos necesarios para interpretarlos sin confundir encuesta con predicción.

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Marine Le Pen lidera, Jean-Luc Mélenchon segundo y un centro cuyas puntuaciones cambian con la oferta propuesta: la encuesta Cluster17 del 9 y 10 prueba cuatro configuraciones de la Presidencia de 2027. Christine Lagarde obtuvo el 14% cuando reemplazó a Édouard Philippe en la lista presentada a los encuestados. Pero cae al 8% en caso de que varias personalidades del mismo espacio político compitan juntas. Estos escenarios no son candidatos confirmados ni un pronóstico de la elección.

Refiriéndose al 11 de noviembre por la Comisión de Contaminación, la encuesta abarca 1.164 votantes inscritos. Vienen de una muestra de 1.242 personas que representan a la población francesa. Las entrevistas se realizaron a través de Internet utilizando el método de cupos. El aviso publica los resultados de cuatro listas, los tratamientos aplicados a las respuestas y una tabla de incertidumbre. Los gráficos que figuran a continuación reproducen los porcentajes publicados, no los resultados brutos antes del ajuste.

Encuesta Cluster17: Le Pen y Mélenchon por delante en los cuatro casos

El primer escenario incluye once nombres. Marine Le Pen recogió el 30,5% de las intenciones de votación expresadas, antes de Jean-Luc Mélenchon en 20%. Édouard Philippe entonces llegó al 13,5%, Raphaël Glucksmann al 11% y David Lisnard al 10%. Bruno Retailleau se mide al 5%. Nicolas Dupont-Aignan y Eric Zemmour recibieron 3%, Fabien Roussel 2%, Marine Tondelier 1,5% y Nathalie Arthaud 0,5%.

Esta suposición no lleva a todos los posibles contendientes a la competencia. Gabriel Attal y Christine Lagarde están ausentes. La puntuación de Édouard Philippe describe así una configuración definida, en la que David Lisnard y Bruno Retailleau están entre sus oponentes. Esto no es un concurso interno en el centro solo.

Assumption 1. Libnanews graph, Cluster17 data, notice 10368. Las incertidumbres y el método detallado a continuación.

Attal probado en una lista separada

La segunda hipótesis reemplaza a Édouard Philippe por Gabriel Attal. Los otros diez nombres siguen siendo iguales. Marine Le Pen alcanzó el 31%, Jean-Luc Mélenchon 20,5% y Raphaël Glucksmann 11,5%. Gabriel Attal es acreditado 11%, por delante de David Lisnard 10% y Bruno Retailleau 6%. La parte inferior del ranking permanece cerca del primer escenario.

La comparación muestra cómo las respuestas varían cuando la oferta cambia. No demuestra una transferencia individual de votantes entre dos personalidades. Las puntuaciones publicadas, por ejemplo, no nos permiten decir que los 2,5 puntos que separan a Philippe en la primera hipótesis y Attal en el segundo vendrían de un grupo específico de encuestados.

2. Libnanews graph, Cluster17 data, notice 10368. Las incertidumbres y el método detallado a continuación.

Lagarde al 14%, pero no un avance demostrado en Philippe

En el tercer escenario, Christine Lagarde ocupó el lugar ocupado por Philippe o Attal en las dos listas anteriores. Recoge 14%. Marine Le Pen permaneció al 30,5% y Jean-Luc Mélenchon alcanzó el 20,5%. Raphaël Glucksmann y David Lisnard son cada 10%, Bruno Retailleau 5,5%. La presencia del nombre de Lagarde en el cuestionario no constituye, en sí mismo, un anuncio de aplicación.

Su resultado supera el de Philippe en la primera lista por 0,5 puntos. Esta brecha es demasiado pequeña para ser presentada como prueba de superioridad electoral. Ambas personalidades no se oponen en estas hipótesis y las estimaciones son inciertas. El resultado útil es más limitado: Lagarde se mide a un nivel cercano a Philippe cuando cada uno se enumera por separado en una lista comparable.

Las diferencias también se refieren a los otros candidatos. Glucksmann es 10% en esta tercera configuración, en comparación con 11% en la primera; Melenchon aumentó de 20% a 20.5%. Estas variaciones no son suficientes para atribuir un origen político preciso a las intenciones de Lagarde.

Assumption 3. Libnanews graph, Cluster17 data, notice 10368. Las incertidumbres y el método detallado a continuación.

Dieciocho nombres: una cuarta hipótesis muy diferente

La última configuración amplía enormemente la elección. Incluye Philippe, Attal y Lagarde, al tiempo que añade François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Teddy Riner y François Asselineau. Dieciocho personalidades están incluidas en la lista. Marine Le Pen permanece primero al 27%, por delante de Jean-Luc Mélenchon al 19%.

Cuatro nombres se midieron entonces al 8%: Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Christine Lagarde y David Lisnard. Bruno Retailleau recibe 5%, Natacha Polony 2,5%. Gabriel Attal, Teddy Riner, Nicolas Dupont-Aignan y Éric Zemmour son cada 2%. Todos los resultados, incluidos los que están por debajo de este nivel, se muestran en el gráfico.

La diferencia con las tres primeras listas muestra lo importante que es la composición del boletín hipotético. No mide una disminución entre dos fechas: los cuatro escenarios pertenecen al mismo campo de la encuesta. Tampoco podemos agregar las puntuaciones de Philippe, Attal y Lagarde para anunciar los resultados de una aplicación conjunta. El cuestionario no prueba esto y los informes no son automáticos.

Assumption 4. Libnanews graph, Cluster17 data, notice 10368. Las incertidumbres y el método detallado a continuación.

Diferentes bases de cálculo según los escenarios

El tamaño de la muestra inicial no corresponde al número útil para cada estimación. El aviso indica que 1.081 encuestados expresaron su intención en Escenarios 1 y 3, 1.078 en el segundo y 1.142 en el cuarto. Después del ajuste y ponderación según las características de los encuestados y su probabilidad de votación, los números útiles son 899, 888, 883 y 899 respectivamente.

Para estas bases, la tabla publicada indica en particular una incertidumbre indicativa de ± 2 puntos alrededor de una puntuación de 10%, ± 2,6 puntos alrededor del 20% y ± 3 puntos alrededor del 30%. Por lo tanto, cada punto medio no debe ser leído como una brecha política establecida. Tampoco estos parámetros resumen todos los límites de una encuesta de cuotas.

Cluster17 ajusta la muestra por sexo, edad, ocupación, tamaño de la comuna y región. La recuperación política se basa en la memoria de la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2022 y de los europeos de 2024. La participación declarada también se incluirá en la ponderación. Estos tratamientos explican por qué los resultados publicados a veces difieren significativamente de las respuestas crudas.

Por último, la pregunta se refiere a una primera ronda inmediata. No mide un voto adquirido para 2027, ni los aplazamientos de una segunda ronda. Los candidatos actuales, la participación y las elecciones de los votantes siguen siendo elementos que esta fotografía del 9 y 10 de noviembre no puede parar.

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