Akkar : Joumeh entrena una comisión después de las tensiones

La unión de los municipios de Jumeh, los mukhtares y personalidades locales anuncian una comisión de seguimiento después de las tensiones entre Akkar al-Atika y Fnaydeq. En su declaración de 7 de noviembre, exhortaron a las autoridades nacionales y al ejército a intervenir. In particular, they denounce attacks against school drivers, closed roads and threats, without providing a detailed assessment. Buscan justicia y se niegan a tener una localidad responsable de las acciones de ciertos individuos.

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La unión de los municipios de Jumeh y la asociación de sus mukhtares anuncian una comisión de seguimiento después de las tensiones entre Akkar al-Atika y Fnaydeq. En un comunicado de prensa emitido el sábado 7 de noviembre de 2026, los participantes en una reunión local solicitaron la intervención de las autoridades nacionales. Piden la protección de los habitantes y la devolución de la controversia a las instituciones judiciales.

A Joumeh commission to follow the steps

En la reunión participaron el Consejo del sindicato municipal, mukhtars y personalidades locales. Se centró en las consecuencias de los acontecimientos recientes para la seguridad y la paz civil en Akkar, según el comunicado de prensa.

El comité anunciado reunirá a representantes de la Unión y mukhtars. It must follow up with the competent authorities on security, judicial and administrative matters. Los participantes también le asignan una misión de diálogo para preparar una solución duradera que respete los derechos de las partes.

El texto no da la composición nominativa de este comité ni un calendario para sus reuniones. Anuncia su formación, sin mencionar un acuerdo ya alcanzado entre las dos localidades.

Un llamamiento a las autoridades y al ejército

Los signatarios se dirigen al Presidente de la República, al Presidente del Parlamento, al Presidente del Consejo de Ministros y al mando del ejército. Piden una intervención urgente, en el marco de la competencia de cada persona, para contener tensiones y abordar las causas de la controversia.

Quieren medidas para proteger a los ciudadanos y una solución que presentan como justa y definitiva. Su apelación no constituye el anuncio de una decisión de las autoridades solicitadas. El comunicado de prensa no menciona ninguna respuesta de estos funcionarios.

Ataques contra conductores escolares

Los participantes condenan ataques contra ciudadanos, especialmente aquellos conductores de autobuses que llevan estudiantes. They also denounce roadblocks, threats and calls for discord on social networks. These facts are reported in their communiqué, which does not detail each incident.

No se indica ningún número de víctimas, vehículos afectados o carreteras bloqueadas. Tampoco proporciona el texto ninguna evaluación médica. Pide que las personas responsables de los actos denunciados estén sujetas a los procedimientos establecidos por la ley.

El sindicato municipal afirma que se reserva el derecho de iniciar procedimientos judiciales disponibles dentro de los límites de su competencia. Se trata de personas cuya participación en actos que amenazan la seguridad se establecerá. Sin embargo, el comunicado de prensa no anuncia la presentación de una denuncia específica.

Rechazar cargos colectivos

Los signatarios piden moderación y cese de la escalada. Se niegan a que una ciudad o comunidad local sea responsable de las acciones de ciertos individuos. Invocan relaciones históricas entre los habitantes de Akkar para defender esta posición.

Reafirman la necesidad de que las instituciones judiciales y de seguridad del Estado protejan los derechos y resuelvan las controversias. La Comisión debe presentar ahora esas solicitudes a los interlocutores oficiales, sin que se haya anunciado un plazo para una primera reunión.

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