Líbano meridional: disparo de artillería en Zawtar y sus alrededores

El sábado 7 de noviembre, la artillería israelí disparó contra las zonas interiores de Zawtar al-Sharqiyah y la zona entre Mayfadoun y Kfar Tebnit. An agency dispatch broadcast from Nabatiyah at 1439 hours Beirut time reported the bombings. No especifica el número de autobuses ni su duración. No hay ningún registro humano o detallado de daños de propiedad en esta alerta, lo que no conduce a la conclusión de que no hay víctimas ni daños.
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El sábado 7 de noviembre de 2026, la artillería israelí disparó contra los barrios interiores de Zawtar al-Sharqiyah en el sur del Líbano. The area between Mayfadoun and Kfar Tebnit was also affected, according to an agency dispatch transmitted from Nabatiyeh.
Artillery fire in Zawtar al-Sharqiyah
La alerta, transmitida a las 2:39 horas de Beirut, distingue estos dos sectores. Menciona los barrios de Zawtar al-Sharqiyah y el espacio entre las otras dos localidades. No especifica el número de proyectiles ni la duración del bombardeo.
No se han registrado resultados en la alerta
El envío no proporciona ningún resultado humano y no describe el daño material. Esta falta de información hace imposible concluir que no hay víctimas ni daños.
Tampoco proporciona información sobre ninguna intervención de emergencia o sobre edificios afectados. Quedan por especificar las consecuencias de estos disparos.
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