Kyiv hit: Northern Bridge and Energy Affected

Las huelgas rusas del 7 de noviembre dañaron el puente norte, las viviendas y las instalaciones energéticas alrededor de Kiev. El municipio cerró el puente para evaluar los daños. Después de las perturbaciones de la mañana, Vitali Klitschko anunció el funcionamiento normal del sistema de agua y la calefacción en el 60% de los edificios colectivos. Volodymyr Zelensky reportó 36 misiles balísticos contra Kiev y su región. Las autoridades continúan las reparaciones, sin anunciar un calendario para reabrir el puente.

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Las huelgas rusas en Kiev dañaron el puente norte y las instalaciones energéticas la noche del 6 al 7 de noviembre de 2026. Las autoridades ucranianas denuncian perturbaciones en la electricidad, la calefacción y el agua. Al mediodía, sin embargo, el alcalde Vitali Klitschko anunció el regreso del sistema de agua a la operación normal.

Huelgas rusas en Kiev: el puente norte cerrado

Vitali Klitschko anunció el sábado por la mañana el cierre del puente norte en ambas direcciones. Se pidió a los especialistas que evaluaran el daño en este eje que cruzaba el Dnipro. El alcalde afirmó entonces que la carretera, la línea de contacto del trolebus y una línea de energía habían sido afectadas.

Participaron tripulaciones y servicios municipales. La explosión también dañó cinco camiones estacionados cerca del puente, según el alcalde. No había calendario de reapertura acompañando esta situación.

Los ataques también llegaron a edificios residenciales. Volodymyr Zelensky reportó la destrucción parcial de un jardín de infantes. Los primeros anuncios de víctimas evolucionaron por la mañana. El Presidente de Ucrania se refirió a nueve personas heridas, incluido un niño, en su informe nacional. Esta cifra no debe presentarse como un balance limitado en la capital.

Subestaciones eléctricas dirigidas

Según Volodymyr Zelensky, el ataque movilizó 172 drones y 36 misiles balísticos. Afirma que todos estos misiles apuntaron a Kiev y su región. Estos volúmenes son los comunicados por las autoridades ucranianas.

The President reported attacks on substations linking Rivne and Khmelnytskyi nuclear power plants to Kyiv and the central regions. También se identificaron subestaciones dañadas en otras cinco regiones. Su comunicado de prensa describe el daño de la red eléctrica; No anuncia una huelga en los reactores de estas plantas.

The Russian authorities have claimed a massive attack on installations they present as military, industrial, energy and transport. Esta presentación de objetivos, comunicada por un organismo internacional, sigue siendo la del Ministerio de Defensa de Rusia.

Agua restaurada, calefacción todavía en conexión

El alcalde de Kiev había descrito una situación muy difícil para el suministro de energía después de los daños en las regiones de Kiev y Jytomyr. En un mensaje posterior, anunció una operación normal de abastecimiento de agua.

También indicó que el 60% de los edificios colectivos se calentaban. Esta tasa describe el progreso de las conexiones anunciadas por el municipio. No significa que el 40% de los edificios hubieran perdido su calefacción durante este ataque único.

El día anterior, Volodymyr Zelensky advirtió que una nueva operación de Dnipro de energía y puente estaba en preparación. El sábado, las reparaciones y el alivio continuaron en áreas donde las condiciones de seguridad permitieron a los equipos intervenir.

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