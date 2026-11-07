Cerca de Sanaa, 22 muertes reportadas por los Houthis

Strikes hit Al-Shariyah in Bani Hushaish district, near Sanaa, Saturday, 7 November 2026. The Houthis-controlled Ministry of Health reports 22 deaths and 30 injuries, mostly women and children. Las autoridades de Houthi acusan a Arabia Saudita. Esta evaluación y asignación no se confirman de forma independiente. La investigación continúa en los escombros. Este ataque es distinto del que golpeó el mercado de Al-Hadara en la provincia de Taez el viernes.

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Los ataques cerca de Sanaa causaron 22 muertes y 30 lesiones el sábado 7 de noviembre de 2026, según el Ministerio de Salud controlado por Houthis. The attacks hit Al-Shariyah, in Bani Hushaish district, around the Yemeni capital. Las autoridades de Houthi acusan a Arabia Saudita. El balance y la asignación no fueron verificados independientemente.

Golpes cerca de Sanaa: 22 muertos

El portavoz de las autoridades sanitarias Huthies, Anees al-Asbahi, comunicó este recuento a una agencia internacional de noticias. Afirma que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. En la información consultada figura información nominativa o distribución completa de la edad.

Un informe inicial de la mañana reportó 11 muertes y 20 lesiones. La información más reciente de las autoridades de Sanaa trae así el total a 52 personas muertas o heridas. La investigación entre los escombros continúa, según funcionarios locales.

Estas cifras se refieren al ataque del sábado en Al-Shariyah. No deben añadirse a los balances anteriores del mismo evento, ni confundirse con los del mercado golpeado el viernes en la provincia de Taëz.

Hogares y acceso al socorro, según las autoridades locales

La información local proporcionada por las autoridades de los Houthies indica varias huelgas en las casas. Su última cuenta menciona seis casas afectadas. Un primer informe se refiere a cinco, mientras que las operaciones de socorro siguen en curso.

The same authorities claim that further attacks have targeted the actors and roads leading to the area. Informan de varios pasajes de aviación sobre Al-Shariyah durante la búsqueda. Estas declaraciones siguen siendo las de un campamento en conflicto.

En esta etapa, no hay expertos independientes disponibles para establecer la secuencia completa de huelgas, las armas utilizadas o la naturaleza de los objetivos. Durante la preparación de este artículo no se incluyó ninguna reacción saudí a este episodio específico.

Un ataque separado en el mercado de Taëz

El día anterior, viernes 6 de noviembre, otro ataque atacó el mercado de Al-Hadara en el distrito de Al-Waziyah, al sudoeste del Yemen. The Huthies health authorities reported 30 deaths and 8 injuries. También pusieron en duda la aviación saudita.

Para este mercado, las autoridades vinculadas al gobierno yemení reconocido internacionalmente habían presentado una versión opuesta. They had accused the Houthis of missile fire and denied any air operations in the district. This challenge concerns the Taez incident: it does not constitute a response to the new accusations concerning Al-Shariyah.

Ambos ataques tuvieron lugar en un período de lucha renovada entre las fuerzas apoyadas por Houthis y Riad. El sábado por la mañana, la coalición liderada por Arabia Saudita también anunció la interceptación de un misil de crucero Houthi a la región de Riad. No hay pruebas disponibles para establecer un vínculo operacional directo entre esta interceptación y las huelgas cerca de Sanaa.

In Al-Shariyah, relief workers are still seeking victims in homes destroyed, according to local authorities. Todavía se espera el número de personas desaparecidas, la condición de los heridos y una evaluación definitiva.

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