Al Habtoor se prepara para la venta de todos sus bienes en el Líbano

El Grupo Al Habtoor se está preparando para la venta de todos sus activos en el Líbano tras el cierre de sus operaciones anunciado en enero de 2026. Esta nueva etapa se refiere a hoteles, propiedades comerciales y residenciales y terrenos. Interviene sobre la base de litigios con el Estado libanés. No se anunció precio, comprador o horario de transferencia. El expediente plantea también la cuestión del futuro de los establecimientos y puestos de trabajo, sin hacer posible concluir una retirada general de los inversores extranjeros.

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El Grupo Al Habtoor anunció el lunes 2 de noviembre de 2026 su decisión de vender todos sus activos e inversiones en el Líbano. El conglomerado Emirati se propone reorientar los mercados considerados más estables. Esta decisión amplía el cese de las actividades anunciadas en enero. No significa que las ventas ya hayan tenido lugar.

La Junta de Directores tiene como objetivo la retirada completa de la cartera libanesa. El perímetro incluye hoteles, propiedades comerciales y residenciales, tierras y otros activos de grupo. Ningún comprador, cantidad de asignación o horario de ejecución se incluye en el anuncio.

Al Habtoor organiza retiro activo de activos

El grupo prevé un procedimiento estructurado basado en criterios comerciales. Cada activo será evaluado por separado. Las transacciones dependerán de las condiciones y valoraciones del mercado. Por lo tanto, el anuncio no establece que un comprador redimirá al todo en una operación.

Al Habtoor presenta esta opción como resultado de un examen estratégico de sus inversiones. Pide estabilidad a largo plazo, previsibilidad del entorno empresarial y perspectivas de crecimiento. No designa un mercado para recibir precisamente el producto de futuras ventas.

Dos hoteles en Sin el-Fil en el corazón de la herencia

La presencia del grupo en Líbano supera una dirección de hotel. Su cartera oficial menciona el Al Habtoor Grand Beirut y el Palacio Metropolitano Beirut, en Sin el-Fil, en la ciudad de Beyruth. Estos establecimientos combinan espacios de alojamiento, restauración y recepción. Sus actividades también se refieren a reuniones profesionales y de eventos.

La cronología publicada por Al Habtoor estableció la apertura del Palacio Metropolitano en 2001. También indica su reapertura el 30 de diciembre de 2022, con 185 habitaciones y suites. Esta cifra describe el establecimiento en esa fecha: no constituye un inventario actualizado de las habitaciones disponibles en el momento de la decisión de venta.

El componente comercial también forma parte de este establecimiento. El 25 de abril de 2023, el grupo anunció la reactivación del espacio comercial de su complejo Sin el-Fil bajo el nombre de la avenida Sooq. Luego proporcionó un período de gracia de 12 meses para los inquilinos. Esta iniciativa tenía por objeto facilitar su solución a pesar de la crisis económica.

El patrimonio histórico también incluye Habtoor Land en Jamhour, Monte Líbano. La cronología del grupo coloca el funcionamiento de este parque de ocio entre 2004 y 2011. Por lo tanto, sería incorrecto presentar su juicio como una nueva consecuencia del anuncio del 2026 de noviembre. El comunicado de prensa no proporciona un inventario detallado de paquetes o intereses a los que se debe disponer.

Un cierre anunciado en enero, sin un balance social cuantificado

El 28 de enero de 2026, Al Habtoor anunció el cierre de sus operaciones en el Líbano, incluidos sus hoteles. También anunció que quería terminar los contratos de todos sus empleados en el país. The group then explained that it was seeking to halt losses and protect its interests.

El grupo denuncia inestabilidad prolongada, campañas hostiles y ataques públicos contra sus actividades. También criticó a las instituciones libanesas por no proporcionar soluciones estructurales y de protección adecuadas. Según su gestión, la acumulación de cargas y riesgos financieros hizo que la explotación continua fuera insostenible. Estas reclamaciones constituyen la posición del grupo, no las conclusiones de una decisión judicial.

La escala social del retiro sigue siendo difícil de cuantificar. At the time of the January announcement, a news agency had not received a reply from the head office on the number of employees concerned. Tampoco el comunicado de prensa de 2 de noviembre proporciona ningún balance de redundancias, compensación o detalles de posibles tomas de trabajo.

Por lo tanto, la decisión de cerrar, la ejecución de las redundancias y la eliminación de edificios son diferentes pasos. Los anuncios disponibles no permiten la fecha exacta de terminación de cada uno de ellos, establecimiento por establecimiento.

Amenazas denunciadas y esperanza de una recuperación decepcionada

Las preocupaciones de seguridad preceden al cierre general. El 11 de junio de 2024, el grupo había renunciado a lanzar su canal de televisión desde el Líbano. Invocó amenazas físicas contra su fundador y sus equipos, así como campañas de difamación. Khalaf Ahmad Al Habtoor explicó entonces su seguridad y buscó otro país para este proyecto. El comunicado también anunció denuncias penales y civiles, sin establecer judicialmente la identidad o responsabilidad de los presuntos autores.

Sin embargo, el discurso no había seguido un camino puramente negativo. En una entrevista publicada por la prensa saudí el 16 de enero de 2025, el líder planeó revivir el centro comercial y Habtoor Land. Expresó su confianza en Joseph Aoun y Nawaf Salam, y exigió garantías de seguridad y gobernanza. Dijo que mantenía salarios durante los cierres temporales, incluso durante la guerra y después de la explosión del puerto.

Estas declaraciones informan del cambio de rumbo, sin constituir una promesa todavía válida hoy. En enero de 2025, Al Habtoor hizo necesario que los nuevos líderes tomaran medidas. Para enero de 2026, su grupo consideró que las condiciones de funcionamiento ya no se habían cumplido. En noviembre, ya no propone suspender la actividad: decide despojarse de sus inversiones.

Fondos bloqueados, otra razón para la separación

La retirada también forma parte de una antigua disputa financiera. El 26 de enero de 2026, Al Habtoor estimó las pérdidas y los daños sufridos en el Líbano en más de 1.700 millones de dólares. En particular, cuestiona las restricciones al acceso y la transferencia de los depósitos bancarios. Por lo tanto, la controversia no se refiere únicamente al uso del hotel ni a la rentabilidad operacional. También se refiere a la disponibilidad de fondos en bancos libaneses.

En la misma declaración, la administración acusó a las autoridades libanesas y al Banco del Líbano de dañar sus inversiones. También los culpó por la falta de medidas correctivas después de sus amicables pasos. The group indicated that it had notified the dispute as early as January 2024. Esta cronología distingue el conflicto bancario de la decisión comercial de vender.

Esta cantidad corresponde a una estimación avanzada por el grupo. No representa el precio cobrado por sus bienes, su valor de mercado o compensación ya concedida. El aviso de ventas no publica ninguna valoración global para comparar estos datos.

On 23 April, Al Habtoor announced the undertaking of an international arbitration against the Lebanese Republic. Representado por White ‘ Case, afirmó que había remitido su solicitud a través del Centro Internacional para la Solución de Diferencias de Inversiones en Washington. Invocó las protecciones previstas en el acuerdo de inversión bilateral aplicable.

This approach does not prejudge State responsibility or the amount of any compensation. El anuncio del 2 de noviembre no presenta la venta como resultado de una solución de la controversia.

Una salida que no resume todos los hoteles libaneses

La estrategia de Al Habtoor no es suficiente para demostrar una retirada general de los inversores extranjeros. Otros proyectos siguen un horario diferente. El sitio web oficial del Four Seasons Hotel Beirut está anunciando una reapertura en el verano de 2027, con 230 habitaciones y suites reformadas.

El establecimiento sufrió daños considerables en la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. Su reapertura, anunciada inicialmente a principios de 2026, por lo tanto depende de la reconstrucción y renovación. Siempre es una reapertura esperada, no un establecimiento ya puesto en servicio. Esta perspectiva no compensa automáticamente las consecuencias de la retirada de Al Habtoor. Sólo recuerda que las decisiones de inversión deben ser examinadas por la empresa.

Para la cartera de Al Habtoor, la siguiente información decisiva serán los activos realmente propuestos, los compradores seleccionados y los términos de las transacciones. El grupo tiene previsto proporcionar detalles del procedimiento de transferencia en una etapa posterior.

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