Futsal: Tarek Rizk honrado por Inter Movistar

Inter Movistar honró a Tarek Rizk durante una visita a Madrid con líderes de los primeros clubes de división libaneses. El técnico, ex criador libanés, ahora trabaja como experto en futsal con la Federación de Fútbol de Qatar. La delegación se reunió con varios deportistas españoles, entre ellos funcionarios de Inter Movistar y Atlético Madrid. Las discusiones con Ricardinho y Jesús Velasco también se centraron en prácticas de formación, gestión de clubes y desarrollo de disciplina.

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El club español Inter Movistar honró a Tarek Rizk en Madrid en una visita al futsal. El entrenador libanés acompañó a una delegación de líderes de los primeros clubes de división libaneses.

El objetivo del viaje fue descubrir el funcionamiento de las estructuras españolas. Las discusiones se centraron en la formación, la gestión deportiva y la organización club.

Tarek Rizk recibió con líderes libaneses

El administrador delegado de Inter Movistar, José Delgado, dio una camiseta de club a Rizk y miembros de la delegación. El ex capitán Carlos Ortiz y el jefe de equipo César Muñoz participaron en el homenaje al técnico libanés.

Tarek Rizk dirigió la selección de futsal libanesa. También entrenó a Al-Ittihad y Al-Qadsiah en Arabia Saudita, así como Shabab Ashrafieh en Líbano. Ahora es experto en disciplina en la Federación de Fútbol de Qatar.

Reuniones con clubes y entrenadores

El programa incluyó reuniones con las direcciones Inter Movistar y Atlético Madrid y con TEN. Los participantes examinaron los métodos de gestión del deporte, desarrollo técnico y organización profesional de las estructuras encontradas.

La delegación también compartió un almuerzo de trabajo con Ricardinho, que tiene una amistad con Rizk. Una cena con Jesús Velasco, criador futsal español, permitió discutir la evolución de la disciplina y el intercambio de experiencias.

Esta visita extiende las actividades de formación de Rizk con socios europeos. En agosto de 2025, organizó una sesión de formación con el FC Barcelona. Los intercambios en Madrid se centraron en prácticas técnicas y administrativas que podrían contribuir al desarrollo del futsal libanés.

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