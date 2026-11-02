Puerto de Beirut: un récord de 2.002 TEUs refrigerados

El puerto de Beirut anunció el lunes 2 de noviembre un registro de 2.002 TEUs registrados en un día. Según su declaración, es el nivel más alto alcanzado en su historia para esta categoría de contenedores. La figura se expresa en equivalentes 20 pies, una unidad de capacidad, no en número de contenedores físicos. El puerto hace hincapié en su capacidad de procesar estas mercancías a requisitos técnicos específicos. No especifica la fecha de este rendimiento o el registro anterior.

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El puerto de Beirut anunció el lunes 2 de noviembre de 2026 un registro de 2.002 TEUs registrados en un día. Según su declaración, es el nivel más alto alcanzado en su historia para esta categoría de contenedores.

Un registro anunciado por el puerto de Beirut

El establecimiento presenta esta cifra como un indicador de su capacidad de manejar grandes volúmenes de contenedores con requisitos técnicos especiales. Destaca su disposición operacional, capacidad de respuesta y respuesta a las necesidades de los comerciantes y exportadores.

El volumen anunciado se refiere a contenedores refrigerados, también denominados « reefer ». La cifra de 2.002 se expresa en equivalentes de 20 pies (TEUs), una unidad de capacidad utilizada en el transporte marítimo. No corresponde necesariamente al número de contenedores físicos.

El comunicado de prensa no especifica la fecha del día en cuestión ni el nivel del registro anterior. Tampoco detalla la distribución de este volumen entre las diferentes operaciones del puerto.

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