EDL incurre en recortes predeterminados del sector público

La industria eléctrica del Líbano anunció el lunes 2 de noviembre el lanzamiento de procedimientos de corte para las administraciones públicas, las instituciones públicas y los municipios impagos. The measure concerns bodies which have not also contacted EDL to regularize their situation. Desde esta mañana, la institución ha actualizado sus listas de suscripción y dado las instrucciones necesarias. Su junta directiva no pidió nombres no confirmados. Un nuevo comunicado debe especificar el curso del día y los resultados de las medidas adoptadas.

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Electricité du Liban (EDL) anunció el lunes 2 de noviembre de 2026 la aplicación de su decisión por defecto. Se dirige a las administraciones, instituciones públicas y municipios que no han pagado sus facturas o se han puesto en contacto con la institución para regularizar su situación.

La Junta Directiva afirma que los equipos comenzaron a actualizar las listas de suscripción de las organizaciones interesadas esta mañana. EDL también dio las instrucciones necesarias para realizar los cortes.

EDL pide no transmitir nombres no confirmados

Sin embargo, el comunicado de prensa no contiene ninguna lista de autoridades o municipios que en realidad no tienen poder. Tampoco menciona los cortes hechos.

El Consejo de Administración pide a los medios de comunicación que verifiquen los nombres de los órganos interesados. Les pidió que se adhirieran exclusivamente a sus anuncios para evitar confusiones.

Un nuevo comunicado debe especificar el curso del día y los resultados de las medidas adoptadas.

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