Alberta anuncia una moción contra ciertos efectos de la Ley federal contra el odio. La provincia impugna la eliminación de una defensa relacionada con la expresión religiosa de buena fe. Si se aprueba, la moción invitará al gobierno de Alberta a actuar sin enmendar el Código Penal.

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El martes 24 de noviembre, el Gobierno de Alberta anunció que haría una moción a su Asamblea Legislativa en respuesta a la Ley federal contra el odio. El Primer Ministro Danielle Smith impugna la eliminación de una defensa relacionada con las opiniones religiosas expresadas de buena fe. The motion is not presented as adopted and, even if it were, it would not restore that defence to the Criminal Code.

Lo que el Parlamento Federal ha cambiado

El proyecto de ley C-9 recibió el consentimiento real el 18 de junio y entró en vigor el 18 de julio. Elimina la defensa basada en opiniones religiosas expresadas de buena fe en dos casos concretos: enjuiciamiento por la promoción voluntaria del odio y el enjuiciamiento por la promoción voluntaria del antisemitismo mediante la aprobación, denegación o trivialización del Holocausto.

El texto distingue esta eliminación del umbral de infracción. Una declaración no es propaganda de odio simplemente porque ofende. The law specifies that public interest discussions, including religious, educational, political or scientific discussions, are permitted when they do not meet the criteria for offences. También crea delitos relacionados con la intimidación y la obstrucción del acceso a ciertos lugares de culto o instituciones comunitarias.

Lo que la provincia pretende hacer

Edmonton invoca su Ley de Soberanía de Alberta dentro de un Canadá unido. Según el gobierno provincial, la moción pediría al gabinete que considerara las medidas legales para proteger la expresión legal e informar al pueblo sobre sus derechos. El Ministro de Justicia provincial, Mickey Amery, cree que la desaparición de la defensa puede desalentar las declaraciones no ilegales. Esta es una evaluación del gobierno provincial, no una conclusión judicial.

El gobierno afirma que ya ha invitado a fiscales de Alberta en septiembre a considerar la libertad de expresión y no a juzgar únicamente por que una opinión sea polémica o impopular. Estas directrices están sujetas a enjuiciamiento. Son distintos del texto federal, que sigue siendo aplicable. El siguiente paso es examinar la moción de la Asamblea Legislativa de Alberta.

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