Xiamen Airlines ha firmado un acuerdo para comprar 50 Boeing 737 MAX 8. Las entregas están programadas entre 2031 y 2034, con sujeción al acuerdo de las autoridades chinas y los accionistas de China Southern Airlines. Los $7.4 mil millones prometidos es el precio del catálogo, no la cantidad realmente negociada.

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Xiamen Airlines firmó un acuerdo con Boeing el martes 24 de noviembre para comprar 50 aviones 737-8, la versión MAX 8 del monocouloir estadounidense. China Southern Airlines, que posee el 55% de la compañía, anunció la transacción después del cierre de los mercados. El acuerdo todavía debe ser aprobado por los accionistas del Sur de China y las autoridades chinas competentes. Las primeras entregas están programadas para 2031.

$7.4 mil millones en el catálogo, no en la factura

El precio del catálogo de 50 aeronaves, incluidos motores, es de aproximadamente 7.400 millones de dólares. El grupo declara que Boeing ha concedido descuentos y que el precio negociado es menor. La cantidad real sigue siendo confidencial. China Southern solicitó una exención de las obligaciones de declaración de precios en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

El equipo debe ser entregado en lotes de 2031 a 2034, con pagos de serie según el calendario de entrega. El grupo planea movilizar sus propios recursos y financiación bancaria o similar. On 24 November, he did not declare any financing agreements signed with banks for this purchase.

Una flota vinculada al nuevo aeropuerto de Xiamen

China Southern’s Board of Directors vincula la compra a la reubicación planeada a Xiamen Xiang El grupo presenta el acuerdo como complemento de las compras recientes de Airbus, en lugar de como reemplazo de estas aeronaves.

El siguiente paso es la convocatoria de una reunión de accionistas del Sur de China. El anuncio de la bolsa se refiere a un contrato firmado pero condicional: no significa que los 50 aviones sean entregados o que la empresa pagó el importe del catálogo.

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