Nicolas Sarkozy y Carla Bruni están entre las once personas a las que se hace referencia el Tribunal Correccional de París. El juicio, previsto para finales de 2027, debe examinar las condiciones en que el intermediario franco-libanés Ziad Takieddine regresó públicamente, en noviembre de 2020, sobre sus acusaciones de financiación libia de la campaña presidencial de 2007.

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The financial investigating judges referred Nicolas Sarkozy and Carla Bruni to the Paris Correctional Court in the case of the withdrawal of the Franco-Lebanese intermediary Ziad Takieddine. The order, issued on 24 November, concerned once persons, including Michèle Marchand. El juicio está programado para el 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2027. La destitución no prejuzga el veredicto.

Una retracción tras acusaciones sobre la campaña de 2007

En 2016, Ziad Takieddine afirmó haber transportado 5 millones de euros en efectivo desde Libia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2007. Dijo que los había entregado a Claude Guéant y Nicolas Sarkozy, entonces Ministro del Interior. Ambos lo habían negado. En noviembre de 2020, desde el Líbano, Takieddine volvió públicamente a sus acusaciones. Dos meses después, volvió a desafiar al ex presidente. Murió en Líbano en septiembre de 2025.

Los jueces consideran que la retirada de noviembre de 2020 estaba dispuesta a sopesar las decisiones judiciales en el caso de la supuesta financiación libia. En su orden, asignan a Noël Dubus un papel en la preparación de la retracción y Michèle Marchand un papel en su cobertura mediática. Estos elementos están sujetos a enjuiciamiento y pueden ser impugnados en la audiencia.

Dos procedimientos para distinguir

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni son despedidos por asociación de delincuentes para preparar estafas en cinta organizada y para ocultar a los testigos subornantes. Esta última acusación se refiere al hecho de que, según la fiscalía, se le informó de un procedimiento para cambiar un testimonio. En este punto relativo a Carla Bruni, los jueces no siguieron la fiscalía financiera nacional, que había solicitado un despido parcial.

El juicio previsto para 2027 no debe rejuzgar el origen de los fondos de campaña de 2007. Se ocupa de las circunstancias en que Takieddine regresó a sus declaraciones y del papel del acusado. En el caso separado de la financiación libia, Nicolas Sarkozy impugna su condena en primera instancia. La apelación se espera el lunes 30 de noviembre.

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