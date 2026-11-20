La coalición alemana quiere reducir el impuesto de electricidad de la familia en 2027. El Comité de Presupuesto todavía no ha incorporado la medida en los textos, que prevén financiación durante más de un año. Berlín también está preparando una tapa separada sobre los precios del combustible, limitada a tres meses, sin una cantidad anunciada por litro.

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La coalición alemana quiere reducir el impuesto de electricidad del hogar de 2,05 a 0,10 centavos por hora kilovatio en 2027. El Comité de Presupuesto del Bundestag aún no ha incorporado la medida en los textos. The Government is separately preparing a temporary cap on fuel prices, the amounts of which are not announced.

El compromiso alcanzado en la Cancillería el 18 de noviembre todavía no ha pasado por la etapa parlamentaria. Al día siguiente, la Presidenta interina del Comité de Presupuesto, Lisa Paus, anunció un período extraordinario de sesiones para incluir la reducción de impuestos en el proyecto de presupuesto. El Bundestag tiene previsto examinar el Presupuesto Federal 2027 del 24 al 27 de noviembre. Por lo tanto, el anuncio político todavía no cambia los aranceles aplicados a los consumidores.

Ahorros en impuestos, no en toda la factura

El proyecto tiene previsto aplicar la nueva tasa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 a los hogares, así como a muchas empresas que no se han beneficiado previamente de una tasa reducida. Para los hogares, 0,10 centavos por hora kilovatio equivale a 1 euro por hora megavatio, el mínimo europeo para uso no profesional. La diferencia con la tasa actual de 1,95 centavos por hora kilovatio se refiere solamente a este impuesto. Para un consumo anual de 3 000 kWh, representa 58,50 euros en este componente, todas las demás cosas son iguales. Este cálculo no predice la evolución de la factura total, que también depende del contrato y otros componentes del precio.

El canciller Friedrich Merz estima que el alivio adicional para los consumidores de electricidad en Alemania es de 5.000 millones de euros. Esta estimación general no es para los hogares y no corresponde a un pago por hogar. Para financiar la medida en 2027, la coalición se propone movilizar fondos que no se utilizarían para apoyar las energías renovables. Estas consignaciones forman parte del presupuesto federal, no de la cuenta utilizada para pagos de ayuda energética renovable, dijo el Ministerio de Economía. Una prórroga requeriría financiación con cargo al presupuesto 2028.

Combustibles: un techo variable durante tres meses

El acuerdo también prevé limitar los precios de la bomba para evitar aumentos excesivos. El Gobierno anuncia una fórmula basada en los precios internacionales, las posibles exenciones regionales y la obligación de preservar el suministro. Por lo tanto, no es un precio uniforme y fijo en todas las estaciones.

El Ministerio de Economía especificó que la ley debería crear la base jurídica para el plan y que una regulación debería activarla durante tres meses. Berlín pretende activar el 1 de enero de 2027, pero no aparece ninguna cantidad por litro en el anuncio. Esta medida es distinta de la reducción del impuesto eléctrico: no tiene el mismo horario ni la misma duración.

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