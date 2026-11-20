En Grecia, varios cruces son modificados o cancelados el miércoles 25 de noviembre tras una llamada a la huelga de los marineros. Minoan Lines mantiene dos salidas por la noche entre Le Pirée y Heraklion vía Milos. Aegina Ferries suspende sus salidas de Pireo, mientras que los cruces entre Patras e Ithaca a través de Sami se cancelan en ambas direcciones.
Las empresas no aplican el mismo programa. Los sindicatos de marineros PEMEN y Stefenson pidieron una parada de 24 horas, de 0001 a medianoche el miércoles 25 de noviembre. Pidieron un aumento del 12% de los salarios y prestaciones, así como un acuerdo colectivo común a todas las categorías de buques. Los avisos publicados por los transportistas especifican los cruces correspondientes. No significan que todos los ferries griegos estarán en el muelle.
Pireo, Milos y Heraklion: dos cruces nocturnos
En su 19 de noviembre, Minoan Lines anuncia el inicio delKydon Palacede Pireo a23:00 miércoles 25El ferry llegará a Milos a las 0300 horas y partirá a las 03.20 horas y llegará a Heraklion a las 0800 horas del jueves 26.
En la otra dirección, laPalacio de Knossosse anuncia al comienzo de Heraklion en9 p.m. el miércoles 25. Llegar a Milos a 0140, salida a 0200 y llegada a Pireo a las 0630 el jueves 26. Las horas son locales. Para llegar a Milos, tienes que revisar tu billete para la noche del miércoles al jueves, no para el día 25.
Motor e Ionian Sea: cancelaciones confirmadas
Aegina Ferries anuncia la suspensión de sus salidas de Pireo a Egine el 25 de noviembre. Su opinión no especifica el destino de las salidas de Egine o de otras empresas. En la parte occidental del país, Levante Ferries afirma que el Ithaca –Sami–Patras y Patras–Sami– Los cruces de Ithaque del transportista Ionissos Ferris III no serán asegurados este miércoles. Sami se encuentra en la isla de Cephalonia. Esta opinión no se refiere a las otras líneas de su red.
Antes de ir al puerto, Minoan Lines invita a los viajeros a pedir su agencia o sus oficinas portuarias. Para un viaje de ida o un partido, compruebe cada cruce por separado: un horario modificado en el billete de ida y vuelta no dice nada sobre el regreso.
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